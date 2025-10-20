Mota-Engil consegue novos contratos ferroviários no México acima de 1.000 milhões de euros

A construtora portuguesa Mota-Engil assinou um novo contrato de construção ferroviária no México no valor total de cerca de 820 milhões de euros, que soma à angariação recente de outros contratos no mesmo país por perto de 200 milhões de euros associados à construção de infraestruturas ferroviárias.

No caso do novo contrato mais volumoso, que terá uma duração estimada de 29 meses, contempla o desenho e a construção do segundo troço (entre Apaseo el Grande e Irapuato) da ligação ferroviária Querétaro–Irapuato, com uma extensão total de 70,7 quilómetros.

Em comunicado à CMVM, o grupo liderado por Carlos Mota Santos frisa que a participada no México, que já tinha garantido a adjudicação do primeiro troço em agosto, assegura a execução da totalidade desta importante ligação ferroviária, que corresponde a um projeto estratégico dentro do Plano Ferroviário Nacional do México.

Com estes contratos, a Mota-Engil sublinha que “retoma o crescimento da sua carteira de encomendas no México, a qual já ascende a cerca de 3,7 mil milhões de euros, reforçando a sua posição de maior construtor de infraestruturas ferroviárias de origem europeia”.

Depois do primeiro túnel imerso do Brasil, do primeiro troço da linha de Alta Velocidade em Portugal, da manutenção e construção de uma nova mina de ouro na Etiópia ou um porto de águas profundas no Congo, este é mais um projeto para o grupo do Porto, em resultado de uma estratégia focada em projetos cada vez mais complexos e valiosos, que está a engordar a carteira da construtora da família Mota.

No primeiro semestre deste ano, o grupo Mota-Engil registou lucros de 59 milhões de euros, um crescimento de 20% face a igual período de 2024.