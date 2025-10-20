Noesis apresenta nova imagem para mostrar que é uma “marca sólida, moderna e preparada”

A renovação da consultora tecnológica portuguesa surge no âmbito do processo global de modernização do grupo Altia. A sua nova identidade foi desenvolvida pela agência de branding espanhola Costa.

A Noesis apresenta-se agora com uma nova imagem corporativa, num movimento que “simboliza a evolução da empresa e o reforço da sua posição enquanto referência na transformação digital”.

A renovação da consultora tecnológica portuguesa surge no âmbito do processo global de modernização do grupo Altia e das suas empresas (Alta, Bilbomatica e Noesis), tendo a nova imagem sido desenvolvida pela agência de branding espanhola Costa.





“Esta mudança representa um momento importante e necessário para todos nós. Três empresas com trajetórias sólidas unem-se agora sob uma identidade moderna e dinâmica, que espelha a nossa evolução e a visão de futuro comum. A nova imagem simboliza o caminho que temos vindo a percorrer e reforça o nosso compromisso em continuar a inovar, a crescer e a afirmar a nossa presença a nível global“, diz Alexandre Rosa, CEO da Noesis, citado em comunicado.

Já Ricardo Rocha, managing director North America e head of global marketing da Noesis, refere que esta nova identidade visual representa a evolução e a ambição da empresa para o futuro. “Renovámos a marca, adotámos um novo logótipo e uma identidade alinhada com as tendências atuais, reforçando a nossa posição como líder e referência no mercado. Queremos que esta imagem traduza, de forma imediata, quem somos: uma marca sólida, moderna e preparada para continuar a fazer a diferença junto dos nossos clientes, parceiros e colaboradores“, acrescenta.



A nova identidade pretende “traduzir a maturidade da marca e acompanhar um momento de resultados históricos em 2024, bem como as metas ambiciosas do plano estratégico 2024 a 2027, que prevê alcançar faturação de três dígitos até 2027″, aponta-se ainda em nota de imprensa.

O foco na internacionalização “mantém-se como um dos principais pilares da estratégia da empresa”, que tem vindo a reforçar a sua presença em mercados como Espanha, Países Baixos, Irlanda, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos ou Emirados Árabes Unidos.