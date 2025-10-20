Nova SBE organiza feira de emprego para pessoas com deficiência

A Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE) vai acolher, na quarta-feira, a primeira feira de emprego dedicada a pessoas com deficiência, esperando receber mais de 120 participantes.

Entre as 14 e as 18 horas do dia 22 de outubro, 37 empresas signatárias do “Compromisso com a Inclusão”, entre as quais o BNP Paribas, CUF, Santander e Grupo Manuel Champalimaud, vão reunir-se no campus de Carcavelos.

No evento, promovido pelo Nova SBE Inclusive Community Forum (ICF), os participantes vão poder “conhecer diversas ofertas de emprego em setores como serviços financeiros, consultoria, recursos humanos, tecnologia, energia, saúde, consumo e educação“, refere a organização, em comunicado.

A iniciativa, que se apresenta como um “espaço de ligação direta entre candidatos e empregadores”, visa promover a contratação inclusiva, o networking e a partilha de boas práticas. Ao mesmo tempo, pretende disponibilizar “aconselhamento em empregabilidade, formação e troca de experiências”.

“A inclusão acontece quando deixamos de olhar para as diferenças como obstáculos e passamos a vê-las como valor. Esta feira é uma oportunidade para provar que o talento não tem limites — apenas precisa de oportunidades justas para se revelar“, afirma Carmo Ferreira Martins, project manager do ICF, citado no comunicado.

Esta primeira edição representa “um passo importante na missão do ICF de aproximar o mercado de trabalho das pessoas com deficiência, incentivando as organizações a adotarem políticas de recrutamento mais acessíveis e diversificadas“.