Receitas globais da EY crescem 4% com ajuda da Inteligência Artificial

As receitas globais da EY cresceram 4%, para 53,2 mil milhões de dólares no ano fiscal que terminou em junho de 2025, face ao período homólogo. Uma evolução justificada pelo aumento de 30% das receitas ligadas à inteligência artificial (IA).

“Num contexto de crescentes desafios tecnológicos, a EY continuou a afirmar-se como um player relevante na criação e oferta de soluções que ajudam os clientes a enfrentar os desafios emergentes e a moldar o futuro com confiança. Por geografia, foi na EMEIA (Europa, Médio Oriente, Índia e África) que as receitas mais cresceram (5,5%)“, indica a auditora num comunicado divulgado esta segunda-feira.

As receitas da área fiscal da EY subiram 5,5% para 12,7 mil milhões de dólares, enquanto na área de consultoria cresceram 5,2% para 16,4 mil milhões de dólares e na de auditoria avançaram 3,5% até 17,8 mil milhões de dólares. Na EY-Parthenon, que engloba Strategy & Transactions, a receita manteve-se estável nos 6,2 mil milhões.

Considerando todas as áreas de negócio da EY Global, as receitas cresceram, em média, 8,2% por ano fiscal nos últimos cinco exercícios. Um crescimento que contou neste último ano fiscal com a ajuda da IA, cujas receitas cresceram 30%. “O valor inclui desde transformações empresariais até estruturas de governança que impulsionam uma implementação responsável e estratégica de IA. Mais de 15.000 colaboradores da EY Global estão integrados em projetos de IA nas áreas de Consulting e na EY-Parthenon”, indica.

“No ambiente empresarial em rápida mudança que vivemos, as equipas da EY estão focadas em ajudar os clientes a inovar com confiança e a criar valor – reforçando a credibilidade nos mercados de capitais e apoiando os clientes nas transformações complexas que a tecnologia exige”, afirma Janet Truncale, CEO da EY Global.

Já Miguel Farinha, Country Managing Partner da EY em Portugal, refere que “os resultados refletem o compromisso do ecossistema global da EY, através de uma rede de alianças estratégicas, tecnologia inovadora e talento que procura, todos os dias, fazer a diferença na vida dos clientes”.

Anualmente, a EY diz investir mais de mil milhões de dólares no desenvolvimento de plataformas e produtos centrados em IA.