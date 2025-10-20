T-Tystems posiciona-se entre os três principais fornecedores de “cloud” em Espanha

A T-Systems, divisão de serviços de digitalização do Grupo Deutsche Telekom, posicionou-se entre os três principais integradores de “cloud” em Espanha.

Segundo informou a empresa na segunda-feira, o relatório destaca que a T-Systems «continua a manter a sua posição de liderança no mercado graças à sua especialização setorial com capacidade para oferecer soluções tecnológicas integrais». A empresa aparece neste estudo desde 2013.

O documento sublinha que a empresa goza de um elevado reconhecimento como integradora de serviços de nuvem, destacando-se especialmente em ambientes híbridos e soluções de nuvem soberana. A Penteo assinala que a T-Systems conta com uma proposta agnóstica que integra os grandes hyperscalers.

A empresa mantém a sua liderança graças à sua especialização setorial, oferecendo soluções adaptadas a indústrias-chave como a automóvel, transportes, saúde, retalho e setor público. Esta abordagem «permite-lhe antecipar tendências e requisitos específicos de cada setor», segundo o relatório.

SOLUÇÕES AVANÇADAS

O estudo destaca as soluções avançadas de análise preditiva, inteligência artificial e machine learning da T-Systems aplicáveis a dados estruturados e não estruturados. A empresa utiliza algoritmos preditivos, visão computacional e processamento de linguagem natural para automatizar processos.

A T-Systems dispõe de aceleradores próprios que agilizam o desenvolvimento e a implementação de modelos generativos, integrando-os na produção com práticas MLOps e LLMOps. Estas ferramentas garantem a rastreabilidade, a explicabilidade e a governança durante todo o ciclo de vida das soluções.

A empresa enriquece a sua oferta com plataformas próprias, como a FCI (Future Cloud Infrastructure), que facilita a gestão de ambientes cloud. Esta plataforma agrega valor através de serviços de consultoria, transformação digital e cibersegurança.

A Penteo destaca que a T-Systems recebe uma avaliação muito positiva por parte dos seus clientes devido ao seu profundo conhecimento técnico, proximidade no relacionamento e flexibilidade. Esses pontos fortes reforçam a sua reputação como parceiro tecnológico de confiança.

REGIÃO EM BARCELONA

A T-Systems conta com uma região de nuvem privada para o sul da Europa em Barcelona desde 2024. Esta instalação é composta por dois centros de dados de missão crítica com certificação TIERIII, que funcionam virtualmente como um único.

A partir destas instalações, são prestados serviços a diferentes organismos e instituições públicas que atendem mais de 20 milhões de cidadãos espanhóis. Também atende centenas de fábricas de indústrias críticas, como a automóvel, alimentar e de construção.

Esta nova região de nuvem tornou-se um dos seis centros do mundo que contam com a plataforma Future Cloud Infrastructure. Os outros centros estão localizados na Alemanha, EUA, Suíça, Áustria e Países Baixos.

David Mañas, vice-presidente de Cloud & Cybersecurity da T-Systems, explicou que «fizemos fortes investimentos em infraestruturas e a região cloud em Espanha é um exemplo disso». Acrescentou que o contexto atual os leva a impulsionar soluções de cloud soberano.

COMPROMISSO EUROPEU

O executivo defendeu a consolidação do «modelo europeu no desenvolvimento tecnológico» para respeitar as normas e especificações próprias. Mañas sublinhou a importância de oferecer «soluções de nuvem concebidas à nossa medida, a partir da Europa e para a Europa».

O relatório destaca o firme compromisso da empresa com a soberania digital e a segurança, aspetos fundamentais no contexto europeu. A T-Systems oferece serviços de nuvem soberana, híbrida e pública com infraestruturas localizadas na Europa.

A empresa integra capacidades avançadas de cibersegurança e centros de operações de segurança (SOC), o que reforça a fiabilidade e minimiza os riscos. Esta estratégia evita a dependência de vários fornecedores para os seus clientes.

A T-Systems destaca-se pela sua inovação contínua, refletida na incorporação de inteligência artificial, automação avançada e análise de dados. Esta integração tecnológica reforça o seu posicionamento como parceiro estratégico em processos de transformação digital.