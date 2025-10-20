Universo assinala 10 anos com rebranding e novo cartão

Mais vantagens no cartão e um rebranding que pretende "atualizar a identidade e o discurso da marca. Joana Ramos, diretora de Comunicação e Marca do Universo, explica a estratégia.

Uma nova identidade visual, um cartão com mais vantagens (Universo+) e uma nova campanha, que pretende dar a conhecer o novo posicionamento da unidade de crédito ao consumo Sonae e do Bankinter Consumer Finance. É desta forma que a marca assinala os 10 anos no mercado, dois anos após a joint-venture com o Bankinter.

“A mudança surgiu da vontade de atualizar a identidade e o discurso da marca, tornando-os mais consistentes com a evolução do Cartão Universo [agora Cartão Universo+) e com o contexto atual do mercado. Ao longo dos últimos anos, a marca ganhou uma nova dimensão, nomeadamente com a constituição da parceria entre a Sonae e o Bankinter Consume Finance, e era importante que a sua comunicação refletisse essa maturidade“, começa por enquadrar ao +M Joana Ramos, diretora de comunicação e marca do Universo.

O rebranding pretende reforçar o posicionamento, clarificar a proposta de valor e garantir uma identidade mais contemporânea e próxima do cliente. “O marco dos 10 anos tornou esta mudança ainda mais simbólica e deu-nos o momento certo para consolidar essa nova etapa de comunicação”, aponta.

O novo logótipo simboliza a sobriedade, responsabilidade e dinamismo da instituição, estando alinhado com a ambição de continuar a inovar e a diversificar o seu portefólio de produtos e serviços financeiros, explica a marca, e a campanha tem como claim “O Universo tem mais do que se espera” e arranca com um teaser que realça que “O Universo tal como o conhecemos vai acabar”. Romper com o “tom habitual do setor e usar o próprio nome da marca para criar uma narrativa divertida e inesperada” foi a opção.

“Há algum tempo que temos vindo a explorar um tom mais leve e humorístico na nossa comunicação, e nesta campanha quisemos levar essa abordagem um passo mais à frente. A irreverência e a ousadia não são características habitualmente associadas ao setor financeiro, mas acreditamos que é precisamente aí que reside a oportunidade de diferenciação. Queríamos desmistificar a ideia de que comunicar crédito tem de ser algo sério ou distante”, explica Joana Ramos.

“O humor e a criatividade ajudam-nos a aproximar-nos das pessoas, a tornar a marca mais humana e a falar de temas financeiros de forma simples, transparente e próxima. Em conjunto com a agência procurámos ousar e a ver a criatividade sob uma nova perspetiva, e o resultado foi uma comunicação mais genuína e impactante, pensada para chegar a todos os portugueses, famílias e consumidores que procuram soluções financeiras simples, acessíveis e que lhes facilitem o dia-a-dia”, prossegue.

Atualmente com cerca de um milhão de clientes, de acordo com números avançados pela marca, o novo Cartão Universo+ entrega mais vantagens, incluindo aumento do cashback de 1% para 5% nas lojas Continente. “Quisemos tornar a proposta de valor mais simples, relevante e alinhada com as necessidades reais das famílias portuguesas. O aumento do desconto em Cartão Continente, tão importante no dia-a-dia dos consumidores, e o reforço das vantagens, refletem a nossa aposta em oferecer mais benefício imediato e em reforçar a proximidade com os clientes”, justifica Joana Ramos. “Queremos que esta evolução seja também um fator de atração, mostrando as vantagens concretas de fazer parte deste ecossistema a quem ainda não é cliente”, traça como objetivo a responsável de comunicação e marca.

Com criatividade da agência Fuel, a produção da Casper e a realização de André Caniços, a campanha envolve televisão, em canais abertos e no cabo, bem como imprensa, outdoor, lojas e digital. O pontapé de saída foi dado com esta campanha, mas a comunicação vai prosseguir nos próximos meses. “Queremos estar presentes nos momentos certos e com mensagens que façam sentido para cada cliente, tornando a comunicação mais relevante e próxima do seu dia-a-dia“, antecipa Joana Barros, lembrando que entramos numa época de grande consumo, com momentos como a Black Friday e o Natal.