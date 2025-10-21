5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, o Eurostat vai divulgar os dados do défice e da dívida pública da Zona Euro e da União Europeia. Já a Netflix vai revelar os resultados do terceiro trimestre. A PortugalDC vai apresentar um estudo sobre impacto económico dos data centers. A marcar o dia está ainda a reunião extraordinária do Conselho Nacional do PSD e a emissão de obrigações verde no Reino Unido.

Eurostat revela dados de défice e da dívida pública

Esta terça-feira, o Eurostat vai divulgar os dados do segundo trimestre do défice e da dívida pública da Zona Euro e da União Europeia. No primeiro trimestre, o défice caiu para 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto a dívida pública subiu para 88% do PIB. Estes dados, ajustados de sazonalidade, revelaram uma ligeira redução do défice da Zona Euro. Quer face aos 3,1% registados no primeiro trimestre de 2024, quer face aos 3,2% registados no quarto trimestre do ano passado.

Netflix apresenta resultados

A Netflix vai divulgar os resultados do terceiro trimestre. A plataforma de streaming de filmes e séries registou no segundo trimestre um aumento do lucro para 3,1 mil milhões de dólares, contra os 2,1 mil milhões atingidos em igual período de 2025. Também as receitas subiram 16% para 11,08 mil milhões de dólares, contra os 9,56 mil milhões verificados no período homólogo do último ano. A Netflix antecipa subir as receitas no terceiro trimestre deste ano, apontando para 11,53 mil milhões de dólares.

PortugalDC apresenta estudo sobre impacto económico dos data centers

Pelas 12h30, a Associação Portuguesa de Data Centres, PortugalDC, vai lançar o “Market Outlook do Sector dos Data Centers em Portugal”, um documento que avalia o impacto económico e social do setor, bem como as principais tendências e desafios. O vice-presidente Carlos Paulino considera que Portugal pode posicionar-se como um dos principais hubs de data centers da Europa e avança que, entre 2022 e 2024, o setor gerou 311 milhões de euros, acrescentando que “neste momento, a previsão é que os data centers em Portugal tenham um impacto de 26 mil milhões de euros no PIB entre 2025 e 2030”.

Reunião do Conselho Nacional do PSD

Pelas 21h, O Conselho Nacional do PSD reúne-se extraordinariamente no EPIC Sana Marquês Hotel. Entre os pontos da ordem de trabalhos está a análise da situação política, a apresentação e votação do Regulamento de Disciplina, do Regulamento de Admissão e Transferência de Militantes do Regulamento Eleitoral, e ainda do calendário eleitoral para os órgãos distritais e locais.

Reino Unido emite obrigações verdes soberanas

Esta terça-feira, o Reino Unido vai começar a emitir obrigações verdes soberanas, com vencimento em 2053. As obrigações verdes, ou green bonds, são instrumentos de dívida, emitidos por empresas, bancos ou governos, cujo capital recolhido é destinado a financiar ou refinanciar projetos com benefícios ambientais e climáticos, como energias renováveis ou transportes não poluentes. Estas obrigações promovem a transição para uma economia sustentável, oferecendo aos investidores a oportunidade de obter retorno financeiro enquanto contribuem para um impacto positivo no planeta e aumentam a transparência na alocação de fundos.