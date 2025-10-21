“A verdade vai triunfar”. Ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy já entrou na prisão para cumprir pena de 5 anos

O ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy chegou esta terça-feira à prisão de La Santé, Paris, para cumprir a pena de cinco anos por financiar a campanha eleitoral do Eliseu de 2007 com fundos do regime líbio de Muammar Kadhafi.

Nicolas Sarkozy chegou à prisão pelas 09:40 (08:40 em Lisboa). À saída de casa, o ex-presidente disse que “a verdade vai triunfar”.

Sarkozy, 70 anos, é o primeiro ex-chefe de Estado de França a ser preso e deve ser colocado numa ala especial da cadeia de La Santé, numa das 15 celas de nove metros quadrados da unidade de confinamento solitário.

Desta forma, Nicolas Sarkozy vai evitar qualquer contacto com outros reclusos, garantindo a segurança pessoas e impedindo qualquer fotografia não autorizada captada através de telemóveis.

Os advogados de Nicolas Sarkozy devem apresentar um pedido de libertação do ex-Presidente que recorreu da sentença, logo que entre na prisão. A sentença foi decretada no passado dia 25 de setembro.

Sarkozy foi o 23.º Presidente de França tendo ocupado o cargo entre 2007 e 2012. De acordo com o jornal Le Figaro, Sarkozy reuniu-se na passada sexta-feira com o atual chefe de Estado, Emmanuel Macron. A notícia cita fontes da presidência francesa.

O antigo chefe de Estado foi considerado culpado por ter permitido que dois conselheiros do Ministério do Interior (equivalente ao Ministério da Administração Interna) iniciassem negociações em Tripoli com o objetivo de financiar secretamente a campanha presidencial de 2007.