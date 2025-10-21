Adoção de IA por empresas de contabilidade mais do que quadruplicou num ano

As empresas de contabilidade estão a acelerar a adoção de novas tecnologias, mais concretamente de inteligência artificial (IA), para tornar o seu trabalho mais eficaz e poderem focar-se em tarefas mais estratégicas. Um estudo recente da consultora tecnológica Wolters Kluwer revela que a adoção de IA mais do que quadruplicou no último ano.

“A profissão de contabilista continua a evoluir a um ritmo sem precedentes. O crescimento da IA, integração na cloud e a expectativa dos clientes de obterem insights mais aprofundados estão a mudar o significado de acrescentar valor”, refere a Wolters Kluwer nas conclusões do estudo “Future Ready Accountant” referente a 2025.

“As conclusões [desta análise] são claras: as empresas estão a abraçar a transformação”, com o “investimento em tecnologias, em particular em IA e automação, a acelerarem”, adianta ainda. E os números confirmam isso mesmo: a adoção de IA entre as empresas de contabilidade a nível global subiu de 9% para 41% num ano.

Uma aposta que está a ajudar a acelerar os negócios. De acordo com o estudo da consultora internacional, 87% dos inquiridos que já estão a integrar significativamente esta tecnologia registaram um aumento das receitas.

A IA “já não é algo experimental. É essencial. As empresas estão a integrar a IA no trabalho diário, desbloqueando produtividade, valor para os clientes e uma visão estratégica. A IA está a mudar as regras do jogo na consultoria, planeamento e compliance”, refere a análise.

Maioria das empresas quer investir mais em IA

Esta realidade leva a que 77% das empresas globais planeiem aumentar os investimentos em IA nos próximos três anos, aponta. Por regiões, esta percentagem é de 75% na Europa e de 76% nos EUA, subindo para 82% na Ásia-Pacífico. Isto vai permitir uma aposta cada vez maior em serviços de consultoria.

“Os serviços de consultoria estão a tornar-se na base da relação com os clientes. As empresas estão a usar dados e a IA para oferecerem uma orientação personalizada e proativa que reforça a relação de confiança”, conclui a Wolters Kluwer, que tem clientes em mais de 180 países e conta com perto de 21.700 colaboradores a nível mundial.

O estudo, realizado junto de 2.768 profissionais na área de contabilidade, mostra que 43% das empresas expandiram a sua oferta de serviços de consultoria, enquanto 47% planeiam fazê-lo ao longo do próximo ano. Estes profissionais vão, assim, ao encontro das necessidades atuais dos clientes, numa altura em que 35% dos inquiridos dizem registar uma maior procura por conselhos relativamente ao rumo estratégico dos negócios.

Private equity como alavanca ao salto tecnológico

Para conseguirem fazer os avultados investimentos em tecnologia, são muitas as empresas que estão a abrir o seu capital a fundos de private equity para dar este salto. “Com o aumento da concorrência, as empresas estão a recorrer às fusões e aquisições, e aos private equity, enquanto estratégia de crescimento”, refere a consultora.

Nos últimos três anos, 32% das empresas em todo o mundo abriram o capital a private equity, 27% compraram outras empresas e 26% fizeram fusões, aponta. “Estes movimentos oferecem acesso a capital, um maior alcance de mercado e permitem acelerar a inovação, especialmente importante perante as pressões regulatórias e de [atração e retenção de] talento”, salienta.

“Para as empresas que querem ganhar dimensão, estes investimentos podem desbloquear oportunidades de crescimento, mas podem trazer desafios, nomeadamente uma redução do controlo, diferenças culturais e pressões adicionais para se ir ao encontro das expectativas dos investidores”, remata.