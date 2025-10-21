Antes de encontro com Putin, Trump diz duvidar que Ucrânia consiga vencer guerra com a Rússia

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tem dúvidas que Ucrânia possa derrotar a Rússia na guerra, embora admita que isso possa acontecer.

Os comentários de Trump acrescentaram uma nova onda de ceticismo em relação a Kiev, enquanto quando o presidente dos EUA planeia encontrar-se novamente, nas próximas semanas, com o Presidente russo, Vladimir Putin, para conversações presenciais em Budapeste, Hungria, visando pôr fim à guerra.

“Eles ainda podem vencer. Não acho que vençam, mas ainda podem vencer”, disse Trump aos jornalistas no início de uma reunião na Casa Branca com o Primeiro-Ministro australiano, Anthony Albanese.

No mês passado, Trump reviu a sua posição há muito mantida de que a Ucrânia teria de ceder território, considerando que o país poderia reconquistar todas as zonas que perdeu para a Rússia.

Mas, após uma longa chamada com Putin na semana passada, seguida de uma reunião com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Trump voltou a mudar de posição, e apelou a Kiev e Moscovo para que “parassem onde estão” e pusessem fim à sua guerra brutal.

Questionado sobre a sua opinião volátil acerca de Kiev, Trump deu uma avaliação sombria sobre as hipóteses da Ucrânia. E acrescentou: “Nunca disse que eles iriam ganhar. Disse que poderiam. Qualquer coisa pode acontecer. Sabem que a guerra é uma coisa muito estranha”.

Mais cedo, Zelensky disse que, durante a reunião na Casa Branca, Trump o informou de que a exigência maximalista de Putin para que a Ucrânia cedesse a totalidade das suas regiões orientais de Donetsk e Luhansk, permanecia inalterada. Ainda assim, descreveu a reunião como “positiva”, embora Trump também tenha rejeitado o seu pedido de mísseis de cruzeiro Tomahawk de longo alcance.

Em comentários públicos nas semanas que antecederam a sua reunião com Zelenskyy, Trump parecia estar inclinado para a possibilidade de enviar os Tomahawks, o que permitiria às forças ucranianas atacar mais profundamente em território russo. Mas o tom do líder dos EUA mudou após a sua última chamada com Putin e ficou claro que estava relutante em enviar à Ucrânia o sistema de mísseis, pelo menos por enquanto.

“Na minha opinião, ele [Trump] não quer uma escalada com os russos até se encontrar com eles [Russos)”, afirmou Zelensky aos jornalistas no domingo.

Os seus comentários estavam embargados até de manhã. Zelenskyy também expressou o ceticismo sobre a proposta de Putin de trocar algum território que mantém nas regiões de Kherson e Zaporizhzhia, se a Ucrânia ceder Donetsk e Luhansk, dizendo que a proposta era pouco clara. As regiões de Donetsk e Luhansk constituem o Donbas.

O líder ucraniano afirmou que Trump, em última análise, apoiava uma pausa ao longo da linha da frente atual. “Partilhamos a visão positiva do Presidente Trump se isso levar ao fim da guerra”, afirmou Zelenskyy, citando “muitas rodadas de discussão durante mais de duas horas com Donald Trump e a sua equipa.”

Zelenskyy foi diplomático sobre a sua reunião com Trump, apesar de relatos de que enfrentou pressão para aceitar as exigências de Putin.

A reunião seguiu-se ao desastroso desentendimento na Sala Oval em 28 de fevereiro, quando o presidente ucraniano foi repreendido em direto na televisão por não estar grato pelo apoio dos EUA.

Zelenskyy disse que espera que a reunião de Trump na próxima semana com Putin na Hungria, que não apoia a Ucrânia, abra caminho para um acordo de paz. Disse que não foi convidado a participar, mas consideraria ir se o formato das negociações fosse justo para Kiev.

O presidente ucraniano também criticou o Primeiro-Ministro húngaro, Viktor Orbán, dizendo que não acredita que um chefe de executivo “que bloqueia a Ucrânia em todo o lado possa fazer algo positivo para os ucranianos ou mesmo fornecer uma contribuição equilibrada.”

Zelenskyy disse que acha que todas as partes se “aproximaram” de um possível fim da guerra. “Isso não significa que terminará definitivamente, mas o Presidente Trump conseguiu muito no Médio Oriente, e, aproveitando essa onda, quer pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia,” acrescentou.

A Ucrânia espera comprar 25 sistemas de defesa aérea Patriot de empresas norte-americanas, usando ativos russos congelados e ajuda de parceiros, mas Zelenskyy disse que adquiri-los exigiria tempo devido a longos prazos de produção.