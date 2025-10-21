Casa Branca afasta cimeira entre Trump e Putin num “futuro próximo”

A cimeira entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, anunciada na passada quinta-feira, não deverá ocorrer num “futuro próximo”, afirmou esta terça-feira um responsável da Casa Branca.

“Não há planos para o Presidente Trump se encontrar com o Presidente Putin num futuro próximo”, disse o funcionário, sob condição de anonimato, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

Segundo o responsável, a decisão foi tomada na sequência de um telefonema, realizado na segunda-feira, entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, para debater os contornos da cimeira entre os líderes norte-americano e russo sobre o fim do conflito na Ucrânia.