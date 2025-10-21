COSEC foi extinta. Seguros transferidos para a Allianz Trade

A seguradora COSEC acaba de ser incorporada na Euler Hermes, empresa especializada em seguros de crédito e caução pertencente à alemã Allianz e que tem como marca Allianz Trade.

A agora Allianz Trade continua a trabalhar e a liderar o seu segmento de mercado em Portugal. Apenas a empresa, depois da marca, termina, pondo fim a uma história de 55 anos ao serviço do apoio do Estado às exportações de empresas portuguesas, missão agora prosseguida normalmente pelo grupo segurador alemão, a nível nacional e internacional, e pelo Banco Português de Fomento quanto a apólices com garantia de Estado.

Cronologia da COSEC

1969 – Foi constituída em 29 de dezembro com maioria de capitais públicos e dedicada aos seguros de crédito. O objetivo era apoiar as exportações nacionais através do seguro de créditos à exportação com garantia do Estado. São sócios o Banco Nacional Ultramarino (BNU), Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (BESCL), Banco Borges & Irmão, Companhia de Seguros Fidelidade e Companhia de Seguros Tranquilidade;

1973 – Início da exploração do ramo de Seguro Caução pela COSEC;

1975 – O capital privado é nacionalizado, o nome passa a Companhia de Seguros de Creditos, E.P (Empresa Pública);

1982 – A Companhia de Seguro de Creditos, E.P., é transformada em sociedade anónima de capitais públicos, alterando a sua denominação para COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A;

1980 – Pelo Decreto-Lei n.º 68/92 de 27 de Abril, parte das ações do Estado na COSEC serão alienadas — é uma fase relevante na evolução acionista da empresa;

1992 – Dá-se a privatização e BPI torna-se acionista maioritário;

1996 – São emitidas as primeiras apólices para PME;

2007 – Euler Hermes torna-se acionista da COSEC com 50% do capital, permanecendo outro tanto no BPI;

2018 – Allianz Trade comprou 100% da Euler Hermes; Mudança da sede da COSEC para a Avenida da Liberdade;

2023 – Em fevereiro, a Allianz Trade anuncia que irá adquirir a participação de 50% que o Banco BPI detinha na COSEC, passando a deter 100 % da empresa. A operação é concluída em 25 de setembro;

2024 – Em 3 de junho a marca em Portugal passa a ser Allianz Trade. No final desse ano conta com 132 colaboradores e um volume de negócios próximo dos 60 milhões de euros.

2025 – Em outubro dá-se a fusão, por incorporação, da COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. na Euler Hermes, S.A./NV, uma representação permanente com sede na Bélgica com a consequente transferência da carteira de seguros;

2026 – O Banco Português de Fomento (BPF) fará, a partir de janeiro de 2026, a gestão dos seguros de crédito com Garantia do Estado, uma função anteriormente desempenhada pela Cosec e que será desenvolvida através da Agência de Crédito à Exportação (ECA).

Desaparece um nome, não a empresa nem as pessoas, que estará sempre ligado à história empresarial e económica portuguesa.