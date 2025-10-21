Dezenas de autarcas e gestores condenados por lesarem Estado em milhões
Houve ainda 31 casos de gestores e autarcas que, para evitarem a ida a julgamento, optaram pelo pagamento de multa, fazendo com que o Ministério Público extinguisse os processos.
Entre 2019 e 2024, houve 65 gestores públicos e autarcas condenados por terem cometido infrações financeiras no exercício dos cargos e que lesaram o Estado em alguns milhões de euros, avança o Jornal de Notícias (acesso pago). Além das 65 condenações, que constam dos relatórios anuais da atividade do Ministério Público (MP), houve ainda 31 casos de gestores e de autarcas que optaram pelo pagamento da multa para evitarem a ida a julgamento, fazendo com que o MP extinguisse os processos.
Dependendo da natureza da infração, o Tribunal de Contas pode condenar os visados por dois tipos de prática: responsabilidade financeira sancionatória ou reintegratória. No primeiro caso, os autarcas ou gestores públicos têm de pagar uma multa entre 2.550 euros (25 unidades de conta) e 18.360 euros (180 unidades de conta), quando, por vezes, estão em causa situações em que a autarquia ou o Estado foram lesados em milhões de euros. Em termos de responsabilidade reintegratória, o condenado é obrigado a devolver o valor em que lesou o Estado.
Entre os casos com condenação consta um filho que herdou a dívida do pai, que era presidente da câmara, trabalhos a mais em empreitadas não autorizadas pelo Tribunal de Contas, adjudicações de trabalhos e serviços a empresas sem concurso, nomeações sem os atributos necessários, licenciamento de restaurantes fast food e até pagamento de despesas de funerais de familiares de autarcas.
