DFK Portugal compra cinco auditoras e vê volume de negócios acima de 5,6 milhões

A DFK Portugal entrou num novo ciclo estratégico, apostando no reforço da liderança e no investimento em tecnologia, mas também no crescimento inorgânico ao comprar cinco auditoras. A empresa liderada por Hugo Salgueiro espera que o volume de negócios supere os 5,6 milhões de euros em 2025.

“A empresa concluiu recentemente a aquisição de cinco Sociedades de Revisores Oficiais de Contas (SROC), no âmbito do seu plano de crescimento por aquisições, e encontra-se em fase avançada de negociação para integrar mais duas”, adianta a auditora num comunicado divulgado esta terça-feira.

Com estas operações, a “DFK Portugal consolida a sua posição entre as principais firmas de auditoria em Portugal: passa do 15.º lugar no ranking de firmas de auditoria para 7.º lugar em 2025 e 5.º em 2026, e prevê atingir este ano um volume de negócios recorrente superior a 5,6 milhões de euros, e 11,4 milhões de euros em 2026″.

Em causa está a compra da Pedro Miguel Brito, Patrícia Cardoso Da Silva & Associados, SROC, Lda (PMBCS, SROC), Sebastião & Associados, SROC, Lda, António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda (ABQV SROC), no Porto, Pontes Baptista & Associados, SROC, Lda (maioria do capital) e Romão & Vicente SROC, Lda.

Este é um “passo decisivo na estratégia de expansão e consolidação da DFK Portugal, permitindo reforçar a presença geográfica, integrar talento e competências técnicas complementares e diversificar a oferta de serviços nas áreas de Audit & Assurance, Tax e Advisory”, frisa.

Hugo Salgueiro, Senior Partner & CEO da DFK Portugal, afirma que o “processo de crescimento inorgânico vai muito além de uma mera concentração de negócios. Estamos a agregar equipas, competências e experiências complementares que fortalecem a DFK Portugal como uma organização mais robusta, e orientada para o futuro”.

Além destas aquisições, a DKF Portugal está, neste momento, a implementar um Hub de Serviços Partilhados de Auditoria, “com uma forte componente tecnológica e de automatização de processos com recurso a inteligência artificial, num investimento de cerca de um milhão de euros”. Com o objetivo de promover maior eficiência nas equipas de trabalho e libertar tempo para atividades de maior valor acrescentado para o cliente, este hub deve arrancar no início de 2026.

A empresa anunciou ainda o reforço da sua estrutura de liderança com a “nomeação de dois novos partners na área de Audit & Assurance: Raquel Neves, que tem desempenhado um papel determinante no crescimento e consolidação da firma, e Miguel Quintas, que assume a liderança da operação no Porto, após a aquisição da ABQV SROC”.

Já Sérgio Pontes e Luís Baptista passam a liderar o departamento de Quality & Compliance, enquanto Manuel Luiz assume funções como Chief Operating Officer (COO).