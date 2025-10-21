EDP Renováveis e Engie vendem 20,25% de parque eólico em França
Com a venda do parque eólico îles d'YUeu et Noirmoutier à Allianz Global Investors, a joint-venture entre a EDP Renováveis e a Engie encaixa 200 milhões de euros.
A Ocean Wind, detida pela EDP Renováveis e a Engie, anunciaram esta terça-feira a venda de uma posição minoritária, de 20,25%, num parque eólico offshore francês à Allianze Global Investors. Com esta operação, a joint-venture vai encaixar 200 milhões de euros, indica a EDP, em comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Com a venda da participação de 20,25% no parque eólico îles d’YUeu et Noirmoutier de 500 MW à Allianz Global Investors, a estrutura acionista atualizada do projeto passará a ser: OW (40%), Allianz (20,25%), Sumitomo (29,5%), Banque des Territoires (9,75%) e Vendée Energie (0,5%).
Localizado ao largo da costa de Vendée, França, este parque eólico tem 61 turbinas Siemens Gamesa de 8,2 MW, com uma capacidade total de 500 MW.
Segundo a EDP, “o projeto beneficia de um contrato inflation-linked feed in tariff (FiT) de 20 anos, que proporciona estabilidade de receitas no longo prazo”. Refere ainda que “na sequência da decisão final de investimento em abril de 2023, o projeto tem progredido para a fase final de construção”.
Em junho de 2025 começou a geração de energia, “com mais de metade das turbinas já instaladas e a fornecer eletricidade verde a habitações francesas”.
