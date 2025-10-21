EDP vende linha de transmissão no Brasil por 81 milhões de euros
Transação insere-se na estratégia de rotação de ativos para a atividade de transmissão no Brasil. Contrapartida representa múltiplo de 1,6x sobre capital próprio investido líquido de dividendos.
A EDP chegou a acordo com o EDEN Fundo de Investimento em Participações, fundo gerido pela Actis, para a venda da totalidade da linha de transmissão EDP Transmissão Litoral Sul (Lote Q), nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uma extensão de 135 quilómetros.
Em comunicado enviado à CMVM, o grupo informa que a contrapartida total da transação corresponde a 510 milhões de reais, equivalente a cerca de 81 milhões de euros, considerando uma taxa de câmbio de 6,3 reais por euro.
Na nota sobre este negócio feito através da subsidiária EDP Brasil, o grupo liderado por Miguel Stilwell d’Andrade acrescenta que está “sujeito à verificação, até à data de conclusão da transação, de condições suspensivas regulatórias e outras condições habituais para uma operação desta natureza”.
“Esta transação insere-se na estratégia de rotação de ativos para a atividade de transmissão no Brasil, definida no Plano de Negócios da EDP, e a contrapartida total representa um múltiplo de 1,6x sobre o capital próprio investido líquido de dividendos recebidos”, explicita a empresa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
EDP vende linha de transmissão no Brasil por 81 milhões de euros
{{ noCommentsLabel }}