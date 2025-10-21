Mercados

Mota-Engil vai diluir participação na reestruturação da Duro Felguera

A empresa de engenharia e construção aprovou um plano de reestruturação que prevê um empréstimo a ser convertido em capital pelo Grupo Prodi. Mota-Engil México fica de fora e vai diluir posição.

A Duro Felguera, onde a Mota-Engil tem uma participação através da Mota-Engil México, anunciou esta terça-feira um plano de reestruturação que passa pela venda de ativos não estratégicos e um empréstimo seguido de aumento de capital pelo seu maior acionista, o Grupo Prodi. A construtora portuguesa não acompanha e vai diluir a sua participação.

O plano de restruturação foi comunicado esta terça-feira ao mercado através da Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e levou à suspensão da negociação das ações da Duro Felguera, que acumulam uma desvalorização de 84% desde março de 2021. Os títulos da Mota-Engil seguem esta terça-feira de manhã a perder 2,4%, mas valorizam 99,7% desde o início do ano.

O plano de reestruturação, aprovado pela administração, prevê a venda dos ativos não estratégicos da Duro Felguera, que é detida em 30,77% pelo Grupo Prodi e em 23,89% pela Mota-Engil México, que por sua vez é controlada em 51% pela Mota-Engil SGPS.

O Grupo Prodi irá entrar com um empréstimo a converter em capital de 10 milhões de euros, que não será acompanhado pela Mota-Engil México, que desta forma irá diluir a participação.

O plano prevê ainda a reestruturação da dívida financeira dos credores, com perdões que podem chegar aos 100%, e o estabelecimento de novas condições de pagamento e calendários de amortização.

A administração da Duro Felguera pretende submeter o plano à aprovação dos credores para ser homologado por um juiz até ao final do mês.

Este é o culminar de meses de negociações com credores e acionistas para manter a construtora asturiana em atividade. As dificuldades da Duro Felguera arrastam-se já há vários anos. Em 2023, o Grupo Prodi e a Mota-Engil México avançaram com um aumento de capital de 90 milhões de euros, que mesmo assim não evitou que a situação financeira da empresa espanhola de construção e engenharia se voltasse a degradar.

(Notícia atualizada às 10h50)

