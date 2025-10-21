Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 39 milhões de euros
O jackpot desta terça-feira é de 39 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Com um primeiro prémio no valor de 39 milhões de euros, decorreu esta sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Veja a chave vencedora do sorteio desta terça-feira, 21 de outubro:
Números: 5, 24, 29, 40 e 42
Estrelas: 6 e 12
