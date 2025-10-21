Eurodeputado social-democrata Paulo Cunha vai ser relator da convenção sobre Inteligência Artificial

O eurodeputado português social-democrata Paulo Cunha foi nomeado relator do Parlamento Europeu para a Convenção sobre Inteligência Artificial, um instrumento para regular a utilização desta tecnologia, anunciou esta terça-feira o partido.

Em comunicado, a representação do PSD no Parlamento Europeu especificou que Paulo Cunha, que encabeça a delegação social-democrata naquela instituição europeia, vai ser o relator da Convenção sobre Inteligência Artificial e Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito.

Esta convenção, explicou o partido, é o “primeiro instrumento jurídico internacional” que tem o propósito de regular a utilização da Inteligência Artificial, para assegurar que esta tecnologia respeita “integralmente os direitos humanos”. O objetivo é criar um “enquadramento comum” que una o desenvolvimento desta tecnologia, mas com “responsabilidade ética”, indicou o mesmo comunicado.

Citado na nota, o eurodeputado social-democrata disse que o desígnio é assegurar que a “Inteligência Artificial serve as pessoas e não o contrário”. Na ótica do eurodeputado, a União Europeia quer mostrar que é “possível liderar o futuro digital sem abdicar dos valores fundamentais”.

Já há exemplos da utilização de Inteligência Artificial generativa para deturpar declarações de autoridades e representantes de órgãos governamentais e até para a criação de conteúdos criminosos. A União Europeia, os Estados Unidos, o Japão e o Canadá estão entre os signatários desta convenção.