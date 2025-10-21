EY-Parthenon tem novo partner para acelerar adoção de soluções de Inteligência Artificial

A EY-Parthenon, a equipa da consultora que concebe, desenvolve e fornece estratégias às empresas, tem um novo partner. Com mais de duas décadas de experiência, Pedro da Cunha vai ajudar a acelerar a adoção de soluções de inteligência artificial.

“Pedro da Cunha é o mais recente partner da EY-Parthenon, reforçando o compromisso da organização com a inovação e o desenvolvimento do ecossistema de inteligência artificial em Portugal e na região de Europe West”, indica a EY num comunicado divulgado esta terça-feira.

O responsável vai desempenhar um “papel central na formação do AI Hub em Portugal, com o objetivo de acelerar a adoção de soluções de inteligência artificial na região de Europe West“, acrescenta a EY.

“Estamos comprometidos em reforçar a nossa equipa com talento de excelência e visão inovadora, alinhada com o nosso propósito de tornar a inteligência artificial num motor de progresso e impacto positivo”, afirma Miguel Cardoso Pinto, líder da EY-Parthenon Portugal, citado no comunicado.

Pedro da Cunha tem um “percurso sólido na criação e expansão de empresas em múltiplos setores e geografias, tendo liderado projetos empresariais complexos em mercados como o Reino Unido, EUA, Portugal, Espanha, Itália e América Latina”, refere ainda a EY.

Com um MBA pela Cranfield University e formação em Engenharia Informática, pelo Instituto Superior Técnico, fundou e liderou várias iniciativas empresariais no cruzamento entre inteligência artificial e inteligência coletiva, incluindo plataformas SaaS e soluções avançadas de analytics, com operações internacionais e equipas multidisciplinares.