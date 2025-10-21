Familiares de vítimas de acidente exigem indemnizações a seguradora moçambicana

Os familiares das vítimas do acidente de viação que causou 32 mortos em 2021, em Moçambique, exigiram hoje ao tribunal de Maputo a execução da sentença que obriga a seguradora estatal Emose a pagar 443 mil euros em indemnizações.

“O que nós queremos é a execução da sentença porque a sentença já foi lida e tem de ser executada”, disse à comunicação social uma das representantes das famílias, à porta do Tribunal Judicial da Província de Maputo, no sul de Moçambique.

Um grupo de familiares das vítimas do acidente que matou 32 pessoas em 2021, em Maluana, na província de Maputo, amotinou-se hoje defronte do Tribunal Judicial da Província de Maputo para exigir explicações sobre a morosidade na execução da sentença que obriga a seguradora estatal moçambicana Emose e a transportadora Nhancale, proprietária do autocarro envolvido no sinistro, a pagar 33 milhões de meticais (443 mil euros, no cambio atual) em indemnizações.

A decisão judicial foi proferida em 2022 pelo Tribunal Distrital da Manhiça, na província de Maputo, e em agosto do mesmo ano a Emose recorreu da sentença alegando que a apólice da transportadora estava caducada à data do acidente.

“Estão constantemente a dar-nos esperanças e, no fim, todos fogem. Ninguém está a ajudar-nos”, lamentou outra familiar.

“São custos que nós temos para vir ao tribunal ou à Emose, e até hoje não temos sucesso nenhum (…) e se, no caso, não nos atenderem, para a semana estamos a ir à Presidência [da República de Moçambique]”, afirmou outra familiar, queixando-se também da morosidade do processo judicial.

O acidente de viação, considerado o mais grave de sempre registado em Moçambique, ocorreu em 3 de julho de 2021 em Maluana, no distrito da Manhiça, ao longo da Estrada Nacional N.º 1 (EN1), causando 32 mortos e 28 feridos.

A tragédia envolveu dois camiões e um autocarro que tentou fazer uma ultrapassagem irregular, embateu num dos camiões e capotou.

A EN1 tem sido palco de graves acidentes de viação, principalmente no troço que atravessa o distrito da Manhiça (no sul do país), com várias mortes e quase sempre envolvendo transportes coletivos.