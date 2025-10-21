GO fit chega à Itália com um novo centro na cidade de Turim

A empresa espanhola GO fit inaugurou esta segunda-feira o seu primeiro centro em Itália, localizado no antigo mercado de flores de Turim, com um investimento de cerca de 25 milhões de euros.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Turim, Stefano Lo Russo, do CEO da GO fit, Mario Barbosa, de autoridades locais e de vários parceiros estratégicos. A nova instalação representa um marco na estratégia de internacionalização da empresa, que prevê novas aberturas em Milão e Bolonha nos próximos anos.

«Este projeto reabilitou um edifício público em desuso, dotando-o de novas funções urbanas dedicadas ao desporto, um veículo extraordinário de bem-estar, saúde e socialização», destacou Lo Russo durante o seu discurso.

Por sua vez, Barbosa sublinhou que Turim representa «o ponto de partida ideal para construir um novo modelo de bem-estar urbano» e definiu o centro como «um espaço pensado para a cidade e com a cidade».

A empresa indica num comunicado que o centro oferece mais de 150 atividades semanais, incluindo treino funcional, atividades aquáticas, Reformer Pilates ou dança. Também incorpora o método GO fit, uma abordagem desenvolvida ao longo de mais de 15 anos que combina exercício, nutrição, descanso e bem-estar emocional.

A chegada da GO fit à Itália foi apoiada por diferentes acordos com marcas do país, como a Technogym, que fornecerá um sistema de máquinas baseado em inteligência artificial e equipamentos conectados; a Universidade de Turim, com a qual será medido o impacto social e económico do projeto; ou a marca turinesa Kappa, que se encarregará de vestir o pessoal do centro.

A inauguração gerou 50 empregos diretos, dos quais 32 correspondem a menores de 35 anos. Além disso, o centro foi construído com critérios de sustentabilidade, utilizando energia 100% renovável, painéis solares e sistemas de economia de água, conforme informado pela GO fit.