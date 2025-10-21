Helexia e NGEN investem 20 milhões de euros em sistemas de armazenamento de energia em Portugal

A Helexia, empresa francesa do grupo Voltalia, assinou um acordo com a NGEN Group para a implementação de sistemas de armazenamento de energia em Portugal com um investimento de 20 milhões de euros em 2026.

O acordo prevê o desenvolvimento de um pipeline superior a 100 megawatts (MW) e a Helexia antecipa concluir cerca de um quarto do mesmo (25 MW) no decorrer de 2026, o que representa um investimento de cerca de 20 milhões de euros.

“O que nós estimamos deste pipeline de 100 MW é começar ainda este ano e no curso de 2026 implementar um quarto desta capacidade, cerca de 25 MW, e estimamos, para isso, um investimento na ordem dos 20 milhões de euros”, disse o diretor da Helexia em Portugal, Luís Pinho, em entrevista à Lusa.

Estas soluções de armazenamento consistem na implementação de sistemas behind-the-meter que permitem “às empresas reduzir custos, alcançar maior autonomia na gestão da sua energia e prestar serviços à rede elétrica, gerando novas fontes de receita”, lê-se em comunicado.

O sistema é integrado com painéis fotovoltaicos, permitindo que a bateria seja carregada sempre que há excedente de produção solar. Uma solução behind-the-meter consiste num sistema de geração, armazenamento e gestão de energia que permite à empresa consumir a eletricidade produzida internamente antes de recorrer à rede elétrica.

“Com a NGEN queremos ser parte ativa desta evolução natural do setor da energia que vai caminhar necessariamente para uma cada vez maior digitalização e a uma cada vez maior descentralização”, afirmou Luís Pinho. Acrescentou que estes sistemas permitem fazer a “arbitragem de consumos, de preço e também promover serviços de rede”.

O diretor da Helexia disse ainda que este modelo de negócio “permite às empresas serem protagonistas da segurança e da estabilidade do sistema elétrico, deixando de ser enquanto empresas apenas compradores de energia reforçando o conceito de prosumer, passam a ser um produtor, um consumidor e ao mesmo tempo um garante da estabilidade do sistema”.

A Helexia destacou também que estas soluções de armazenamento estão alinhadas com o novo Manual de Procedimentos da Gestão Global do Sistema (MPGGS), publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A NGEN Group é uma empresa europeia de tecnologia energética, especializada em sistemas de armazenamento de energia por baterias (BESS) e soluções de redes inteligentes.

A Helexia trabalha no desenvolvimento e implementação de soluções de descarbonização, através da utilização de energia renovável e otimização de consumos energéticos.