Hospitais do SNS pagam mais de 727 mil euros por dia a médicos tarefeiros

Entre janeiro e agosto deste ano, o valor faturado pelos profissionais tarefeiros atingiu os 174 milhões de euros, segundo os dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). Isto significa que as várias entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastam por dia mais de 727 mil euros a pagar a estes profissionais que são contratados à tarefa para evitar fechos de serviços, revela a CNN Portugal.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve é a entidade hospitalar que mais gasta com estes médicos em todo o país, pagando diariamente 59 mil euros a estes profissionais, num total de mais de 14 milhões de euros faturados nos primeiros oito meses do ano. Logo depois surge a ULS de Médio Tejo, que no mesmo período deu a ganhar a estes profissionais mais de nove milhões de euros — ou seja, todos os dias foram gastos 38 mil euros.

A ministra da Saúde já anunciou que o Governo vai cortar nestes valores, estando previsto para esta semana a aprovação em Conselho de Ministros de novas regras para a contratação de tarefeiros. Aliás, esta terça-feira, Ana Paula Martins volta a reunir-se com os sindicatos médicos para falar sobre esta questão dos médicos que trabalham fora do SNS e à tarefa e também sobre a criação de uma Urgência Regional da Península de Setúbal de ginecologia e obstetrícia.