Hospital Público Universitário Geral de Villalba, Prémio Top 20 em “Gestão Hospitalar Global”

Recebeu o Prémio Top 20 na categoria «Gestão Hospitalar Global», além de outras duas áreas, na XXVI edição do programa Top20, que há mais de um quarto de século é concedido anualmente pela Iqvia para reconhecer as boas práticas do setor hospitalar em função das áreas de especialidade e critérios de excelência.

Concretamente, na edição deste ano dos prémios, na qual participaram 190 hospitais da rede público-privada espanhola de numerosas comunidades autónomas, e cuja entrega se realizou ontem em Madrid, reunindo numerosos representantes de todo o ecossistema sanitário do nosso país, o hospital de Villalba recebeu um total de três prémios que reconhecem a sua excelência hospitalar e foram recolhidos pelos responsáveis das áreas envolvidas.

Entre os reconhecimentos atribuídos ao General de Villalba, destaca-se o Prémio Top 20 na categoria de «Gestão Hospitalar Global», dentro do grupo de «Grandes hospitais públicos», que foi recebido por Marta del Olmo, gestora territorial do hospital; o Dr. Jorge Short, gestor territorial adjunto; e o Dr. Ignacio Maestre, gestor.

A Iqvia também reconheceu o hospital de Villalbino com o Prémio Top 20 na área de «Respiratório», que foi recebido pela Dra. Ana Retegui, especialista do Serviço de Pneumologia; Natalia Rodríguez, Técnica em Cuidados Auxiliares de Enfermagem (TCAE) do mesmo serviço; e pelo Dr. Maestre.

Da mesma forma, o Dr. José Emilio Hernández e Alicia Roldán, chefe e enfermeira, respetivamente, do Serviço de Urologia, juntamente com o Dr. Maestre, receberam o prémio Top 20 na área de «Rins e Vias Urinárias» no nível de «Hospitais com nefrologia médica».

O Hospital Universitário Geral de Villalba conquistou os três prémios Top 20, destacando-se entre os 190 hospitais participantes, públicos e privados, de diferentes comunidades autónomas, entre os quais foram reconhecidos os mais avançados e eficientes, em função da sua dimensão e gestão, em 11 áreas. Estas são as áreas citadas «Respiratório» e «Rins e Vias Urinárias», juntamente com «Músculo-esquelético», «Sistema Nervoso», «Coração», «Pediatria», «Mulher», «Custos Hospitalares», «Digestivo», «Cuidados a doentes críticos» e «Urgências» — especialidades estas duas últimas em que o hospital de Villalbino também foi finalista —, além de «Gestão hospitalar global».

Segundo explica a organização, este programa baseia-se em indicadores objetivos obtidos a partir de informações extraídas do conjunto mínimo básico de dados que todos os centros reportam sobre os pacientes hospitalizados, e no qual participam hospitais públicos e privados de forma gratuita, voluntária e anónima; um processo de comparação em que os centros não são avaliados em conjunto, mas sim analisados com base no estabelecimento de níveis de acordo com a sua dimensão e grau de especialização.

O Hospital Universitário Geral de Villalba é um centro de saúde público integrado no Serviço de Saúde de Madrid (Sermas) que oferece cuidados de saúde em mais de 30 especialidades médicas e cirúrgicas, e com equipamentos da mais alta tecnologia sanitária, a cerca de 124 000 habitantes do noroeste da Comunidade de Madrid. Mais concretamente, aos residentes de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra e Collado Mediano, embora qualquer madrileno que o deseje possa escolher este hospital através da Livre Escolha.

A sua infraestrutura sanitária oferece mais de 200 quartos individuais e equipamentos da mais alta tecnologia sanitária, como um TAC, duas ressonâncias magnéticas, uma sala de hemodinâmica, uma sala de medicina nuclear com câmara gama e 12 equipamentos para as salas de radiologia digital e imagem médica (com, entre outros, dois mamógrafos e quatro ecógrafos). O hospital está também equipado com 12 postos de UCI, 85 de urgências, 47 postos de Hospital de Dia, nove salas de operações, duas salas de dilatação, quatro salas de parto, 94 consultórios e gabinetes de exploração e 18 postos de hemodiálise, entre outros.