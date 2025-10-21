Já há mais de quatro milhões de utilizadores do TikTok em Portugal

São 4,2 milhões de portugueses ativos mensais no TikTok, onde encontram as últimas modas e tendências. Na Europa este número ultrapassa a marca dos 200 milhões de utilizadores.

A rede social TikTok atingiu um novo marco em Portugal. São mais de 4,2 milhões os utilizadores desta plataforma em Portugal. Na Europa este número sobe para mais de 200 milhões de utilizadores ativos mensais.

As pessoas utilizam o TikTok “não apenas para se entreter, mas também para partilhar histórias, descobrir novos interesses, desenvolver habilidades e conectarem-se com marcas, produtos e serviços. Além disso, muitas marcas continuam a escolher o TikTok para as suas campanhas, expandir a sua presença orgânica e participar nos debates que surgem na plataforma“, lê-se no comunicado em que a rede social assinala este marco no país.

Segundo dados apresentados pelo TikTok, 76% dos utilizadores dizem que o uso desta rede social os tornou mais conscientes do que está na moda. Por exemplo, 33% ouviram falar dos Jogos Olímpicos de 2024 pela primeira vez no TikTok, superando a televisão ou plataformas de streaming.

As tendências no TikTok “têm uma capacidade única de criar comunidades à volta de interesses partilhados“, refere ainda a plataforma, exemplificando com o #BookTok, que “reacendeu a paixão global pela leitura e ajudou muitos criadores a ganhar visibilidade”.

A criatividade é uma característica “constantes” do TikTok, a qual, “aliada à criação de vídeos direcionados para uma nova audiência, pode tornar-se um ativo distintivo para as marcas”, indica a rede social, avançando que os anúncios mais divertidos aumentam em 39% a memorabilidade, duplicam o brand awareness e elevam em 2,8x a imagem da marca.

Além disso, quase dois terços (64%) dos utilizadores indicam descobrir novos produtos ou serviços na plataforma (percentagem que desce para 56% noutras plataformas) e 65% dizem estar mais propensos a comprar futuramente o que viram na plataforma propriedade da chinesa ByteDance.

“Os dados mostram que o TikTok fortalece relações de longo prazo entre marcas e consumidores. 88% dos utilizadores mais fiéis experimentam novos produtos da mesma marca, 84% compram com mais frequência e 84% tornam-se verdadeiros defensores da marca nas suas redes”, lê-se ainda no comunicado lançado pela plataforma.

Depois de, em 2024, o Congresso norte-americano ter anunciado que, para proteger a segurança dos EUA, o TikTok devia ser encerrado no país caso não fosse estabelecida uma empresa norte-americana para operar a aplicação nos EUA, o TikTok vai contar com novos donos nos EUA.

A família real de Abu Dhabi será um desses novos donos, com a MGX, presidida pelo xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, a ter uma participação de 15%. A Oracle, de Larry Ellison, a gigante de private equity Silver Lake e a MGX, de Abu Dhabi, controlarão cerca de 45% da empresa nos EUA. Em conjunto as companhias americanas devem ficar com cerca de 65% da empresa, com Trump a apontar também Michael Dell e a Fox, de Rupert Murdoch, como outros investidores.

O presidente norte-americano, Donald Trump assinou no final de setembro uma ordem executiva que garante a operação “segura” e legal da rede social TikTok nos Estados Unidos (EUA). A operação avalia a rede social nos EUA em 14 mil milhões de dólares.