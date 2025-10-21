La Fageda e Pepa Muñoz defendem os produtos locais no Dia Mundial do Iogurte

Segundo informou, o emblemático mercado gastronómico do bairro de Salamanca acolheu este evento promovido pelo reconhecido projeto de economia social, que contou com uma demonstração de cozinha ao vivo para destacar a importância da qualidade e da origem dos alimentos.

Pol Espadamala, responsável de Marketing da La Fageda, inaugurou o evento sublinhando o valor diferencial do iogurte natural grego da empresa. «É um iogurte 100% natural que se destaca pela sua baixa acidez e textura muito cremosa, elaborado sem conservantes nem corantes e com leite fresco da nossa quinta no Parque Natural da Zona Vulcânica da Garrotxa», explicou.

O executivo fez um balanço após dois anos de presença no mercado madrileno e destacou que «Madrid se consolidou como um mercado interessante para nós». Acrescentou que «a resposta dos consumidores superou as nossas expectativas e confirma o interesse por um produto de alta qualidade e sabor extraordinário».

RECEITAS EXCLUSIVAS

A chef madrilenha conduziu uma demonstração culinária na qual apresentou duas receitas exclusivas: uma salada de rebentos de espinafre fresco e um tártaro de maçã reineta, ambas elaboradas com iogurte grego da La Fageda. As propostas contaram com produtos locais adquiridos no mercado de La Paz.

Durante a sessão, Muñoz cozinhou ao vivo para um público composto por consumidores e especialistas em gastronomia. A chef destacou que «a boa cozinha também pode ser uma ferramenta de inclusão e consciência social» e lembrou que «cozinhar com propósito significa cuidar do que comemos, de quem o produz e de quem nos rodeia».

Reconhecida pela sua defesa dos produtos locais, sazonais e de qualidade, a chef madrilenha é uma referência na cozinha de produto e sustentabilidade em Espanha. Nascida em Madrid em 1969, foi presidente da Federação de Cozinheiros e Pasteleiros de Espanha (Facyre) entre 2019 e 2025.

Defendeu uma gastronomia centrada nos produtos sazonais, na agricultura biológica e no apoio aos pequenos produtores. As receitas apresentadas destacaram a versatilidade do iogurte grego natural da La Fageda, tanto em aplicações doces como salgadas.

PRESENÇA NOS MERCADOS

Este «showcooking» insere-se na semana do Dia Mundial do Iogurte, uma iniciativa na qual a La Fageda participa ativamente com a instalação de duas bancas gastronómicas temporárias nos mercados de La Paz e Chamartín, em Madrid. Desde segunda-feira, 20 de outubro, até sábado, 25, os visitantes de ambos os mercados podem desfrutar de atividades e degustações.

A La Fageda é um projeto de economia social que trabalha desde 1982 com o objetivo de melhorar a vida de grupos vulneráveis. Em 1993, o projeto começou a produzir iogurtes, que desde 2023 são comercializados em Madrid nas lojas BM, AhorraMas, El Corte Inglés e Hipercor, Suma, Sánchez Romero e Supermercados Plaza.

Para comemorar o Dia Mundial do Iogurte, a La Fageda também participou nesta terça-feira no evento anual promovido pela AEFY, a Associação Espanhola de Fabricantes de Iogurte. Esta sexta edição dedicou-se a destacar os benefícios do consumo de iogurte na infância.

PROJETO SOCIAL

A La Fageda é um projeto social com estrutura empresarial, localizado no Parque Natural da Zona Vulcânica da Garrotxa (Girona). O seu objetivo é melhorar a qualidade de vida e promover a integração social de pessoas em situação de vulnerabilidade através de trabalho real e digno.

Atualmente, esta fundação sem fins lucrativos reúne mais de 600 pessoas. Realiza atividades de elaboração e comercialização de produtos lácteos, compotas e gelados, bem como serviços de jardinagem, pecuária e visitas guiadas.

No âmbito social, acompanha pessoas em situação de vulnerabilidade, ajudando-as em outras dimensões da sua vida, como habitação, lazer, saúde e formação. Recentemente, impulsionou uma escola de novas oportunidades para jovens entre 16 e 24 anos que se encontram fora do sistema educativo e laboral.