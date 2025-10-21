Mário Amorim Lopes eleito líder parlamentar da Iniciativa Liberal

Mário Amorim Lopes é o novo líder parlamentar da Iniciativa Liberal (IL). Eleito esta terça-feira por unanimidade, o deputado que conta no seu currículo um mestrado em Engenharia Informática, outro em Economia e um doutoramento em Gestão, Economia e Políticas de Saúde, vai suceder a Mariana Leitão, atual líder da IL.

“Queremos criar o país que os portugueses merecem. Onde os jovens possam ficar, os trabalhadores ganhem o que merecem e os avós possam envelhecer com dignidade. No Parlamento, a Iniciativa Liberal vai continuar a fazer aquilo que tem feito desde sempre: temos ambição para Portugal e para os portugueses e honraremos a confiança depositada em nós em cada intervenção parlamentar“, afirmou Mário Amorim Lopes, em comunicado enviado ao fim da tarde às redações. Jorge Miguel Teixeira assumirá o cargo de vice-presidente do grupo parlamentar da IL.

Já a líder partidária, Mariana Leitão, disse que “os últimos meses foram de mudança no panorama político do país e a Iniciativa Liberal vai manter a seriedade e exigência nas propostas apresentadas para melhorar a vida dos portugueses, a começar pelo Orçamento do Estado de 2026 que será discutido no Parlamento durante o próximo mês”.