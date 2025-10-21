+M

Meo Empresas promove a sua oferta em cibersegurança em campanha

O objetivo da campanha assinada pela Dentsu passa por dar a conhecer os benefícios e a abrangência da oferta, "convidando as empresas a fortalecerem a sua proteção digital com a marca".

O Meo Empresas lançou uma nova campanha dedicada à segurança, um “território estratégico para o negócio, que reforça o posicionamento da marca como referência na área da cibersegurança”.

O objetivo passa por dar a conhecer os benefícios e a abrangência da oferta da operadora nesta área, “convidando as empresas a fortalecerem a sua proteção digital com a marca”.

“Ohhh… tadinhos dos vírus”, comentam um grupo de pessoas após uma delas tocar no ecrã do seu computador. “Liga-te melhor em todo o lado com as soluções de cibersegurança Meo Empresas e protege o teu negócio. Acessível a todas as empresas”, ouve-se depois o narrador no spot.

Com criatividade da Dentsu, a campanha estende-se até 4 de novembro em televisão, rádio, imprensa, lojas Meo e online, com foco nas soluções de segurança Meo Empresas. A OMD é a responsável pelo planeamento de meios.

