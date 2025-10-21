Ministra da Defesa da Lituânia anuncia demissão

A ministra da Defesa da Lituânia, Dovile Sakaliene, anunciou esta terça-feira a intenção de demitir-se, por considerar impossível continuar a trabalhar “num ambiente em que não há confiança”, após um confronto público com a primeira-ministra, Inga Ruginiene.

Sakaliene afirmou que irá consultar outros membros da sua equipa antes de tomar a medida definitiva, embora tenha anunciado que já redigiu a carta de demissão. “Neste momento, não vejo razão para alterar a minha decisão”, explicou no parlamento, segundo a estação televisiva lituana LRT.

A polémica remonta à semana passada, quando a chefe do Governo exigiu ao Ministério da Defesa uma explicação sobre a organização de uma reunião com criadores de conteúdos sobre o orçamento da Defesa. Ruginiene interpelou também a ministra sobre as suas alegadas ligações à indústria militar.

A desconfiança tornou-se mais evidente esta semana, ao ponto de a primeira-ministra ter retirado ao Ministério da Defesa a autoridade para supervisionar a indústria do setor, que ficou sob a tutela das Finanças e da Inovação. Para Sakaliene, tratou-se de uma decisão “surpresa”.

A reunião inicial, da qual a ministra afirmou não ter conhecimento, deu origem a reportagens que questionavam o empenho do Governo em aumentar a despesa com a Defesa acima dos 5% do Produto Interno Bruto (PIB), apesar de o projeto de orçamento prever, em teoria, 5,38% para o próximo ano.