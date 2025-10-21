Autarquias

Moedas não vai reconduzir administração da Carris por “falhas graves” no Elevador da Glória

  • ECO
  • 20:23

Carlos Moedas considera ter havido um "conjunto de falhas técnicas bastante graves" no Elevador da Glória e por isso não vai reconduzir a administração da Carris, confirmou o ECO.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa não deverá reconduzir a atual administração da Carris, liderada por Pedro Bogas, depois das conclusões preliminares do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), sobre o acidente com o Elevador da Glória, avançou a SIC e confirmou o ECO.

Fonte próxima do autarca referiu à SIC que Carlos Moedas considera “bastante graves o conjunto de falhas técnicas detetadas ao longo de várias anos e processos que envolvem, essencialmente, as duas últimas administrações”.

O autarca de Lisboa manifestou ainda preocupação em recuperar “a confiança e credibilidade da empresa” face ao acidente que com o Elevador da Glória que, a 3 de setembro, provocou 16 mortos e cerca de duas dezenas de feridos.

Termina este ano o mandato de Pedro Bogas como presidente do conselho de administração da empresa de transporte público Carris, tutelada pelo município desde 2017. O término de mandato coincide com um novo mandato autárquico.

A 23 de maio de 2022 o Executivo municipal aprovou a nomeação de Pedro Bogas que substituiu Tiago Faria em funções desde 2016.

