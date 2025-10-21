Autarquias

Município de Loulé investe 3 milhões na ampliação de heliporto

Ampliação do Heliporto Municipal de Loulé permitirá aumentar a capacidade de operar até cinco helicópteros. Contempla ainda um novo hangar, "preparado para aeronaves de maior porte".

Num investimento de três milhões de euros, a Câmara de Loulé inaugura a 27 de outubro a obra de ampliação do Heliporto Municipal de Loulé, aumentando a capacidade para operar, em permanência, até cinco helicópteros. Desde 1998 funciona neste heliporto a Base de Helicópteros em Serviço Permanente (BHSP) da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Além de aumentar a capacidade de operar até cinco helicópteros, esta intervenção contemplou a construção de um novo hangar, “preparado para aeronaves de maior porte”; o reforço das áreas de parqueamento, abastecimento de combustível e manutenção. Acresce “o alargamento das zonas de alojamento e apoio técnico às equipas operacionais”, detalha o município num comunicado enviado às redações.

A BHSP de Loulé passa a dispor de condições únicas a nível regional para acolher operações aéreas de emergência e proteção civil, reforçando igualmente a possibilidade de retoma da valência do Helicóptero de Socorro e Assistência (HESA).

Segundo a autarquia, “a Base de Helicópteros de Loulé constitui um ativo essencial da ANEPC e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), assegurando funcionamento ininterrupto e acolhendo tripulações de ambas as entidades”.

Com um investimento municipal de cerca de três milhões de euros, este projeto é cofinanciado por fundos europeus através do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça INTERREG V-A, no âmbito do Projeto CILIFO – Centro Ibérico para a Investigação e Luta contra Incêndios Florestais.

