Norte e Centro vão ter planos regionais de ordenamento do território

O Governo vai aprovar “brevemente”, em Conselho de Ministros, os planos regionais de ordenamento do território do Norte e do Centro e vai rever os que estão atualmente em vigor.

O primeiro plano regional de ordenamento do território é da área metropolitana de Lisboa e foi aprovado em 2002. Desde então foi aprovado o do Algarve (2007), Oeste e Vale do Tejo (2009) e do Alentejo (2010). As regiões Centro e Norte não têm este instrumento de gestão territorial.

Apesar de terem sido alvo de propostas no passado, nunca chegaram a ser aprovadas, embora estejam “num estádio avançado de desenvolvimento”, de acordo com o grupo parlamentar do Partido Socialista, que colocou um conjunto de questões ao ministro da Economia e da Coesão Territorial sobre o ponto de situação dos PROT.

A 17 de dezembro de 2021, o Governo de António Costa aprovou uma resolução na qual determinava a elaboração destes dois PROT “num prazo de 24 meses”, mas depois teve de prorrogar o prazo por mais um ano. O PROT Norte esteve em consulta pública de 22 de outubro a 3 de dezembro de 2024 e o do Centro de 3 de março a 11 de abril deste ano.

“O encerramento dessa fase, com a publicação dos respetivos relatórios de ponderação da participação pública, determina também assim o encerramento da quarta e última fase de elaboração dos PROT”, sublinham os deputados socialistas nas questões colocadas.

“Dado terem decorrido entre 15 e 23 anos entre a elaboração dos últimos PROT, e tendo o território, a sua estrutura urbana e o seu tecido socioeconómico sofrido profundas alterações neste período”, o grupo parlamentar do PS quer saber quais as “intenções do Governo sobre a revisão dos PROT atualmente em vigor”.

O ministro da Economia respondeu dizendo que “a revisão dos PROT atualmente em vigor” é “útil”, “oportuna e necessária”, sem no entanto adiantar mais pormenores, a não ser que o “PROT Norte e Centro serão aprovados, brevemente em Conselho de Ministros”.