Nos foi o maior anunciante em setembro. VML e Arena lideram entre as agências

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante. OMD e VML lideram entre as agências de meios e criativas.

O ranking de anunciantes em setembro foi liderado pela Nos que, a preços de tabela — ou seja, sem os descontos negociados com os meios — investiu em publicidade cerca de 54 milhões de euros.

A Unilever-Fima, que liderou o ranking nos dois meses anteriores, caiu para a segunda posição, com 50,6 milhões de euros, enquanto no terceiro lugar do pódio surge o Modelo Continente, que investiu 47,4 milhões de euros em publicidade.

Vodafone, Ediclube, Lidl, Nestlé, L’Oréal, Meo e Pingo Doce encerram o top 10 do ranking mensal elaborado pela MediaMonitor.

Entre as agências de meios há novidades no pódio, com o mês a ser liderado pela Arena, com um investimento, também a preços de tabela, de 156,9 milhões de euros, seguindo-se a Dentsu Media, com 148,7 milhões, e a Initiative, com um investimento de 148,1 milhões de euros.

Wavemaker, OMD, Mindshare, Starcom Media Vest, PHD, Havas Media, e Zenith são as restantes agências nas primeiras 10 posições do ranking mensal.

Já nas agências criativas a liderança é em setembro é assegurada pela VML, que sobe para a primeira posição, destronando assim a Fuel, que cai para a segunda posição, seguindo-se a McCann Erickson Portugal no terceiro lugar.

No ranking seguem-se as agências O Escritório, Havas Worldwide, BBDO, Dentsu Creative, Publicis, Caetsu e Uzina.

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante, com a Unilever-Fima e o Modelo Continente manterem a segunda e terceira posição, respetivamente.

A liderança do ranking das agências de meios permanece com a OMD, a Arena e a Dentsu Media, por esta ordem, enquanto o ranking das agências criativas permanece com a VML, Fuel e O Escritório nas primeiras posições.