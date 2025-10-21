Portugal consegue o terceiro maior excedente da Zona Euro no segundo trimestre

Portugal registou um excedente orçamental de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, colocando-o no terceiro lugar do pódio do maior saldo positivo entre os países da Zona Euro naquele período, de acordo com dados do Eurostat publicados esta terça-feira.

A informação apurada pelo organismo de estatísticas revela que os países do euro registaram um défice orçamental de 2,5% do PIB no segundo trimestre, tal como na média da União Europeia. Portugal é dos poucos países onde o saldo das contas públicas, não ajustado de sazonalidade, se situou em território positivo.

Com um excedente superior ao de Portugal surgem apenas a Grécia (3,2% do PIB) e a Letónia (2,3%). Por outro lado, Espanha e França registaram os maiores défices do segundo trimestre, com um rácio de 6,5% e 6%, respetivamente.

O saldo positivo em Portugal no segundo trimestre compara com os 2,5% registados em igual período do ano passado, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). O saldo de 1.412 milhões de euros milhões de euros contribuiu para o saldo positivo de 1% do PIB na primeira metade deste ano.

Peso da dívida pública portuguesa é o sexto mais elevado

Portugal deixou definitivamente no passado a presença no ‘top 3’ dos países com o rácio da dívida pública mais elevado, mas ainda assim continua a situar-se acima da média da Zona Euro.

No final do segundo trimestre de 2025, o rácio da dívida pública na Zona Euro era de 88,2%, aumentando face aos 87,7% registados no final do primeiro trimestre de 2025.

Os maiores rácios face ao PIB registaram-se na Grécia (151,2%), Itália (138,3%), França (115,8%), Bélgica (106,2%), Espanha (103,4%) e Portugal (96,8%) e os menores na Estónia (23,2%), Luxemburgo (25,1%), Bulgária (26,3%) e Dinamarca (29,7%).

(Notícia atualizada às 10h43)