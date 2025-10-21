Portuguesa Quadrantis entra no capital da resseguradora da Fosun

A Quadrantis Capital, empresa portuguesa de gestão de investimentos especializada em private equity e venture capital, acaba de adquirir 1,8% do capital da Peak Re, resseguradora com sede em Hong Kong, uma participação vendida pelo Grupo Fosun que passa a deter 86,7%. Na mesma operação também fundos da gestora global KKR, tomaram 11,3% do capital.

“A Quadrantis Capital está encantada por se juntar à Peak Re como investidor minoritário”, comentou João Rafael Koehler, Managing Partner da Quadrantis Capital, “estamos comprometidos com parcerias construtivas e geradoras de valor”, conclui.

Classificada em 2024 como a 27ª maior no ranking mundial de resseguradoras pela agência de rating A.M.Best, a Peak Re obteve volume de prémios brutos subscritos de 1,76 mil milhões de dólares americanos. Este avanço reflete elevado crescimento da empresa que foi fundada em 2012. Em valor de ativos sob gestão, a Peak Re alcançou 3,33 mil milhões de dólares americanos e o lucro líquido atingiu 187 milhões de dólares americanos.

“A Peak Re foi criada para apoiar o crescimento e a resiliência das economias e comunidades nos mercados emergentes da Ásia e além”, afirmou Franz-Josef Hahn, Diretor Executivo (CEO) da Peak Re acrescentando que “com a entrada da KKR e da Quadrantis Capital como novos investidores, estamos a fortalecer ainda mais a plataforma que permite à Peak Re inovar, atender os clientes com excelência e perseguir um crescimento de qualidade a nível global”. Também gostaríamos de agradecer à Prudential pelo seu apoio como acionista minoritário valioso e parceiro ao longo dos anos.”

A transação deve ficar concluída no último trimestre deste ano, estando sujeita ao fecho das condições e às aprovações regulatórias.