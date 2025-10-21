Quatro projetos ganham 150 mil euros do Prémio Sonae Educação. Há uma escola pública entre os vencedores

O Agrupamento de Escolas Gil Vicente, o CADIn – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, a academia de música urbana Skoola e a Associação Topsail venceram a terceira edição do Prémio Sonae Educação, que homenageia o seu fundador Belmiro Azevedo e distingue a promoção da inclusão, a inovação e o acesso equitativo à educação em Portugal.

Os quatro projetos vencedores foram premiados com um total de 150 mil euros e vão integrar o ecossistema de mentoria e apoio da Sonae durante um ano.

“Este ano, temos vencedores que nos apresentaram tecnologia, arte, intervenção terapêutica e leitura inclusiva. Quatro abordagens muito diferentes, mas com um denominador comum: colocar os jovens no centro da ação e dar-lhes ferramentas para o futuro”, diz Eduardo Piedade, Chief Development Officer da Sonae, citado em comunicado, afirmando-se “expectante” para acompanhar o impacto dos projetos.

Conheça os quatro vencedores

“Ler sem Barreiras” : projeto do Agrupamento de Escolas Gil Vicente, de Lisboa, vai beneficiar 60 alunos com dislexia severa ou outras perturbações do neurodesenvolvimento que enfrentam grandes dificuldades na leitura. O valor do prémio, de 16 mil euros — correspondente ao orçamento submetido na candidatura — vai servir a aquisição de eReaders com funcionalidades de leitura em voz alta, personalização de letra e contraste. É a primeira vez que uma escola pública vence o Prémio Sonae Educação.

"Educação que Transforma" : projeto do CADIn – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, distinguido com um apoio de 50 mil euros, que vai acompanhar 200 crianças e jovens ao longo de um ano para assegurar o diagnóstico precoce, a intervenção terapêutica e a capacitação de professores e famílias de crianças com perturbações do neurodesenvolvimento.

Projeto da Skoola – Associação Música Skoola Artes e Cultura Urbana , que oferece sessões criativas semanais a cerca de 200 participantes entre os 6 e os 18 anos, combinando expressão musical, escrita de canções e produção digital. Este trabalho de inclusão através da arte foi apoiado com 50 mil euros.

"TUMO – Centro de Tecnologias Criativas", da Associação Topsail, é um programa extracurricular gratuito combina tecnologia e criatividade através de autoaprendizagem e workshops especializados. Entre Coimbra e Lisboa, já contou com mais de 2.300 jovens participantes, preparando-se para chegar a 4.500 participantes em 2025/2026. O prémio de 34 mil euros permitirá realizar 50 laboratórios avançados, dirigidos a um total de 800 alunos nos três centros TUMO.

Os quatro vencedores da terceira edição do Prémio Sonae Educação, que, segundo a empresa, foi “a mais concorrida sempre”, tendo recebido 466 candidaturas, foram selecionados de entre um grupo de 10 finalistas.

O júri foi composto por Eulália Ramos Alexandre (Direção-Geral da Educação), Isabel Leite (EDULOG), Filipe Almeida (Portugal Inovação Social), Ricardo Marvão (Beta-i) e João Günther Amaral (Bright Pixel).

As edições anteriores receberam mais de 700 candidaturas, tendo sido premiados projetos desenvolvidos pela Ciberescola, EKUI, MyPolis, NoCode Institute e Teach for Portugal.