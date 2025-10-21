Randstad procura mais de 600 trabalhadores para reforçar equipas a tempo da Black Friday e Natal

Com a Black Friday e o Natal à porta, a Randstad Portugal deu início esta semana à sua campanha de recrutamento com vista ao reforço das equipas, de norte a sul do país. Há mais de 600 vagas sazonais disponíveis, que estão ligadas a variados setores de atividade, da logística e distribuição às vendas e marketing.

“A Randstad procura mais de 600 profissionais para integrar equipas de clientes em diferentes regiões de Portugal, incluindo Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Viseu, Açores e Madeira“, informa a consultora de recursos humanos, numa nota enviada às redações.

No que diz respeito à distribuição setorial, a Randstad Portugal sublinha que há oportunidades em várias áreas de atividade, “nomeadamente logística e distribuição, vendas e marketing, retalho e grande distribuição, hotelaria e turismo, indústria, restauração, secretariado e suporte administrativo, agricultura, florestas e pesca, construção, aviação e transportes rodoviários“.

“Muitas das funções sazonais acabam por evoluir para posições permanentes, funcionando como uma porta de entrada no mercado laboral e uma oportunidade para quem procura requalificar-se, ganhar experiência ou regressar à atividade profissional”, realça Pedro Empis, operational talent solutions director da referida consultora.

“Ao mesmo tempo, as empresas reforçam a sua capacidade de resposta num dos períodos mais exigentes do ano, garantindo a continuidade e a qualidade do serviço prestado aos clientes”, observa o mesmo.

Os trabalhadores interessados podem já avançar com candidaturas online na plataforma da Randstad, onde podem também encontrar os detalhes de cada posto de trabalho disponível.