Roubo no Louvre causou prejuízos avaliados em 88 milhões de euros

Os danos provocados pelo roubo de joias históricas no Museu do Louvre, ocorrido no domingo, foram estimados em 88 milhões de euros, informou esta terça-feira a procuradora de Paris, Laure Beccuau. “Os prejuízos foram avaliados pelo curador do Louvre em 88 milhões de euros, apenas pelo seu valor financeiro, o que é considerável, mas não tem comparação com as perdas históricas e patrimoniais envolvidas”, disse Beccuau, em declarações à rádio RTL.

A procuradora apelou aos assaltantes para não destruírem as peças, sublinhando que “não lucrariam” se tivessem “a péssima ideia de derreter as joias”. Entre os objetos roubados estão oito joias da antiga coroa francesa, incluindo a tiara da imperatriz Eugénia, do século XIX.

As autoridades confirmaram que quatro pessoas estiveram diretamente envolvidas no assalto e que poderão ter contado com “várias equipas de apoio”. A investigação, conduzida pela Jurisdição Especializada Inter-regional (Jirs) de Paris, mobiliza cerca de 100 investigadores.

Beccuau revelou ainda que as impressões digitais recolhidas no local “estão a ser analisadas” e poderão permitir identificar os autores do roubo. As autoridades não excluem a hipótese de cumplicidade interna.

No domingo, o grupo de assaltantes levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas instaladas no final de 2019 para guardar as joias preciosas, utilizando uma rebarbadora, e fugir com as peças. O elevador de mercadorias estava no local devido a uma alegada operação de mudanças e um funcionário da empresa prestadora do serviço foi ameaçado, mas não sofreu violência física, precisou a procuradora de Paris.

O assalto ao museu mais visitado do mundo, no coração de Paris, gerou forte polémica política e relançou o debate sobre a segurança das instituições culturais francesas, após as imagens do roubo terem sido amplamente divulgadas nos meios de comunicação internacionais. O museu foi encerrado na manhã de domingo, após o roubo, e deverá reabrir na quarta-feira.