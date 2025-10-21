Secil reforça identidade nacional em campanha com imagens produzidas por IA

A campanha, desenvolvida pela White Way, utilizou inteligência artificial na produção de imagens que se centram na portugalidade e na valorização do produto nacional.

A Secil lançou a campanha “Feitos de Portugal”, com o objetivo de reforçar o seu posicionamento como “marca nacional de confiança, tradição industrial e inovação”. Desenvolvida pela White Way, a campanha utilizou inteligência artificial (IA) na produção de imagens, permitindo criar “representações visuais únicas”.

O conceito centra-se na portugalidade e na valorização do produto nacional, “promovendo a escolha do que é nosso e reforçando a ligação histórica entre a Secil, os portugueses e o desenvolvimento do país”.

“Feitos de Portugal” valoriza assim o produto nacional e “coloca utilizadores, comunidades e o próprio país no centro de tudo o que se constrói e desenvolve”. Os vários slogans, que podem ser vistos em outdoor, imprensa, roll ups e digital, “reforçam a ligação emocional e nacional da marca”.







“A utilização de IA nesta campanha, na produção das imagens é um exemplo claro de como a criatividade e a tecnologia podem andar de mãos dadas para elevar marcas nacionais. ‘Feitos de Portugal’ é mais do que um conceito — é uma afirmação de orgulho e pertença”, diz Filipa Montalvão, partner da White Way, citada em comunicado.

Já Pedro Goulart Mendes, diretor de marketing e comunicação da Secil, diz que esta campanha “reafirma o papel da marca como empresa 100% portuguesa, que mantém o foco na qualidade, na inovação e na confiança, em parceria com todos os que constroem Portugal consigo”.