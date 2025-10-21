Sem liderança humana, tecnologia pode desumanizar as organizações

Num setor que nem sempre é reconhecido pela sua importância para a economia nacional, os desafios da transformação digital criam oportunidades, mas também desafios. A inteligência artificial (IA), enquanto acelerador dessa mudança, permitirá criar organizações mais eficientes e resilientes, mas levanta um conjunto de dúvidas sobre as fronteiras entre tecnologia e humanização. A transição para equipas híbridas, a urgência da cibersegurança e a necessidade de regulamentação foram temas-chave num dia que mostrou como a tecnologia, quando bem liderada, pode ser um motor de valor económico e humano.

Como liderar equipas homem – máquina?

No primeiro painel do dia, especialistas de diversas áreas refletiram sobre o impacto da inteligência artificial no setor logístico e no papel do ser humano nas organizações do futuro. Ana Gonçalves abriu o debate com uma provocação: “Será que o humano está a transformar a tecnologia ou é a tecnologia que está a transformar o humano?”. A resposta, acredita a Business Director da Euroatla, não é linear e dependerá muito da forma como as organizações encararem a automação, e de como prepararem as suas lideranças.

"Hoje já temos ataques por texto, amanhã serão por vídeo. O que está a ser atacado são as emoções” José Barros, CEO da Switch Digital

Na perspetiva de Sofia Ferreira, não há soluções perfeitas. “A imperfeição é o que torna o humano interessante”, sublinhou. Contudo, a psicóloga defende a importância de manter o bem-estar no centro da transformação digital. Ou seja, as organizações devem garantir, no momento da definição de estratégias de digitalização, que os seus colaboradores estão em primeiro lugar.

Já José Barros, CEO da Switch Digital, alertou para a importância da preparação das equipas para a crescente sofisticação dos ataques digitais. “Hoje já temos ataques por texto, amanhã serão por vídeo. O que está a ser atacado são as emoções”, sublinhou, recordando que as pessoas continuam a ser o ‘elo mais fraco’ e o alvo mais fácil dos cibercriminosos.

Paulo Feijoo, investigador da Universidade Autónoma de Lisboa, reforçou a necessidade de investir mais em ações de literacia digital, dentro e fora das empresas, de forma que as pessoas possam acompanhar a rápida evolução da tecnologia. “A única maneira de nos defendermos de ataques com IA é com IA de defesa. Parar a tecnologia, só é possível com a tecnologia”, reforçou José Barros.

Nesta vertente de proteção e de cibersegurança, a necessidade de regulamentação é evidente, e pode ser uma oportunidade, acredita Ana Gonçalves. “Tal como o cinto de segurança, a NIS2 não é um fardo, é um sinal de maturidade organizacional”.

O debate abordou ainda a proliferação dos agentes autónomos de IA, e os desafios que colocam à liderança. “Estamos a passar de equipas compostas apenas por humanos para equipas híbridas com sistemas inteligentes. Isso muda tudo na forma como lideramos”, assegurou a responsável da Euroatla.

Liderar é servir

A liderança servidora foi o tema que deu mote à participação de Milton Sousa no 20º Congresso da APAT. O professor associado na Nova SBE defendeu a urgência de uma transformação profunda no modo como as empresas encaram a liderança. “A liderança servidora é o caminho para o futuro das organizações”, afirmou, explicando que o papel do líder é “colocar-se ao serviço dos outros, criando equipas mais autónomas, empáticas e eficazes”.

Milton Sousa recordou que durante décadas “confundimos liderança com poder e competição”, e lembrou o modelo de Jack Welch na General Electric, que premiava os melhores e dispensava os piores. “Hoje sabemos que esse modelo mata a colaboração”, disse.

Para o orador, o contexto atual torna esta mudança ainda mais essencial. “A inteligência artificial é uma espada de dois gumes: pode libertar-nos de tarefas sem sentido, mas também desumanizar as relações de trabalho”. Na perspetiva do professor, o desafio passa por garantir que a tecnologia “aumenta o impacto humano, em vez de o substituir”.

Leixões pode ser porta do Atlântico ibérico

“Leixões está numa posição tal que tem a possibilidade de captar toda a franja norte da Península Ibérica”, afirmou Rodrigo Gonçalves, da Port Consultants Rotterdam, durante a apresentação de um estudo que aponta a importância e o potencial do Hinterland na ligação com os transitários. O estudo analisa o potencial dos portos portugueses no contexto ibérico, e destaca Leixões como o mais promissor para competir com Bilbao e Vigo.









Segundo o consultor, “um direct call ao mercado asiático poderia triplicar o potencial de mercado de Leixões”, abrangendo mais de dez milhões de pessoas e 200 mil milhões de euros de impacto no PIB. Rodrigo Gonçalves salientou ainda que “o investimento certo na nova infraestrutura será decisivo para atrair operadores globais”.

Mas, apesar das oportunidades, deixou um aviso: “O principal desafio está na conectividade marítima. Alinhar o desenvolvimento da infraestrutura com o tipo de navio certo será determinante para o sucesso de Leixões e para reforçar a competitividade portuária nacional.”

Do local ao global e as oportunidades europeias

Construir um ecossistema europeu para a digitalização da logística é o objetivo da recente integração da portuguesa Devlop na rede Leviahub, da Nova Systems. Trata-se do “início de uma nova fase de expansão internacional”, revelou Filippo Menditto. De acordo com o chairman da Nova Systems, esta integração “vai trazer valor adicional não só para as nossas empresas, mas, mais importante, para os nossos clientes”. A escolha de Portugal também “não foi coincidência”, destacou, sublinhando tratar-se de “um mercado inovador e dinâmico”.

Já Hugo Duarte Fonseca, Managing Partner da Devlop, afirmou que, cada vez mais, “os dados precisam de estar desmaterializados, precisam de ser digitais, para podermos ter a IA a trabalhar em cima da informação”. A integração na rede Leviahub “permite construir melhores ferramentas e responder de forma transversal às novas exigências europeias”, disse, acrescentando que, atualmente, “a digitalização é crítica para as empresas de transporte e logística” que precisam de ultrapassar desafios regulatórios e de automação.

Pagamentos internacionais mais rápidos e baratos

Na reta final do 20º Congresso da APAT, Gonçalo Vilas Boas subiu ao palco para apresentar a fintech Ebury. “Aparecemos para competir com a banca e para reduzir os custos das transferências internacionais.” A Ebury oferece soluções sem custos fixos, com pagamentos no próprio dia e integração com software de ERP. “Só vão trabalhar connosco se for para reduzir o custo”, afirmou. A empresa já colabora com mais de 1500 empresas em Portugal e aposta em parcerias com transitários e exportadores, criando estruturas financeiras globais para clientes e parceiros.

A encerrar a conferência, e em jeito de resumo, António Nabo Martins relembrou os desafios da atividade transitária, com destaque para os entraves legislativos e para o desinvestimento público. “É preciso ter atitude, e é preciso tomar decisões”, apelou.

Sobre as “incongruências legislativas”, o presidente da direção da APAT, sublinhou o poder das histórias como ferramentas de memória, mas alertou, numa mensagem direcionada ao poder político: “não nos contem mais histórias… e não inventem legislação para nos atrapalhar”.