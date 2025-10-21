TÜV SÜD é uma das poucas entidades acreditadas pela ENAC para a recolha de amostras de gases do solo

A Unidade de Negócios Environmental Service da TÜV SÜD, dedicada a serviços ambientais e sustentabilidade, obteve a acreditação da Entidade Nacional de Acreditação (ENAC) para a recolha de amostras de gases do solo e ensaios de eficiência, um reconhecimento que apenas algumas entidades em Espanha possuem.

Esta acreditação reconhece a competência técnica e a excelência dos procedimentos da TÜV SÜD, reforçando a sua posição como referência em qualidade, segurança e sustentabilidade no âmbito ambiental. O âmbito da acreditação inclui a avaliação da qualidade do solo associada a atividades, instalações ou ações potencialmente poluentes, bem como a elaboração de relatórios de situação, análises quantitativas de riscos e relatórios de acompanhamento, controlo e verificação dos processos de descontaminação.

Fernando Herrera, Diretor de Serviços Ambientais da TÜV SÜD, destacou que «a obtenção desta acreditação é um marco para a nossa organização e uma prova tangível do nosso compromisso com a inovação, a excelência técnica e a sustentabilidade».

Além disso, a TÜV SÜD sublinhou que a acreditação da ENAC garante a fiabilidade dos resultados, a segurança dos processos e o cumprimento das normas internacionais, oferecendo aos seus clientes confiança regulamentar, apoio técnico e precisão em todos os seus projetos.

Com este reconhecimento, a TÜV SÜD indicou que se consolida como parceiro técnico de confiança para empresas e instituições, reforçando a sua estratégia de liderança em soluções ambientais orientadas para o desenvolvimento sustentável, a segurança e a proteção da saúde pública.