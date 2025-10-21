União Europeia reforça cooperação fiscal com a Suíça

A Comissão Europeia assinou um protocolo de alteração que reforça o acordo de cooperação fiscal existente com a Suíça. Num comunicado divulgado esta terça-feira, as autoridades europeias consideram que este é um passo relevante no combate à fraude e evasão fiscais.

“Esta atualização é um passo necessário para garantir um maior alinhamento com a Diretiva da União Europeia sobre Cooperação Administrativa (DAC) e com as normas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)”, indica Bruxelas.

Este protocolo de alteração “alarga a troca automática de informações financeiras entre a UE e a Suíça às moedas digitais, ao mesmo tempo que prevê um reforço dos requisitos de due diligence e de reporte“, explica a UE.

Estabelece também um “novo quadro de cooperação entre a UE e a Suíça na recuperação de créditos no domínio do imposto sobre o valor acrescentado e compromete as partes a explorar a assistência mútua na recuperação de outros créditos fiscais”.

Desde 2015 que a UE realiza esta troca de informações financeiras com o objetivo de promover a transparência e a cooperação fiscal internacional.

As autoridades europeias assinaram protocolos de alteração semelhantes com Andorra, Liechtenstein, Mónaco e San Marino, na semana passada. “A adoção destes cinco protocolos reforça a liderança da UE em garantir práticas fiscais justas e transparentes em todo o mundo”, concluem.