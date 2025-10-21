Vitória Futebol Clube divide passe de Catarino com novos adeptos pela mão da S&TG

Assinada pela S&TG, a iniciativa consiste em ceder parte dos direitos desportivos do jogador Catarino, uma das estrelas do clube, aos atuais e novos sócios.

“Quer ter o passe de um jogador de futebol? Faça-se sócio do Vitória de Setúbal“. É esta a ideia que serviu de base à campanha de angariação de sócios do Vitória Futebol Clube, que pretende aumentar a sua base de associados.

Assinada pela Stream and Tough Guy, a iniciativa consiste em ceder parte dos direitos desportivos do jogador Catarino, uma das estrelas do clube, aos atuais e novos sócios constituídos até ao final de 2025. “Qualquer venda futura do jogador terá todos os sócios constituídos até ao final do ano como beneficiários”, explica a agência. A campanha é protagonizada por uma criança, o filho de Catarino.

A campanha estará presente em outdoors, meios digitais e filme. Foi também desenvolvido um vídeo do jogador, para que todos os futuros sócios saibam quem estão a “comprar”. De acordo com o site do clube, o passe do jogador tem neste momento 9.351 donos.