Publicidade

Vitória Futebol Clube divide passe de Catarino com novos adeptos pela mão da S&TG

 + M,

Assinada pela S&TG, a iniciativa consiste em ceder parte dos direitos desportivos do jogador Catarino, uma das estrelas do clube, aos atuais e novos sócios.

“Quer ter o passe de um jogador de futebol? Faça-se sócio do Vitória de Setúbal“. É esta a ideia que serviu de base à campanha de angariação de sócios do Vitória Futebol Clube, que pretende aumentar a sua base de associados.

Assinada pela Stream and Tough Guy, a iniciativa consiste em ceder parte dos direitos desportivos do jogador Catarino, uma das estrelas do clube, aos atuais e novos sócios constituídos até ao final de 2025. “Qualquer venda futura do jogador terá todos os sócios constituídos até ao final do ano como beneficiários”, explica a agência. A campanha é protagonizada por uma criança, o filho de Catarino.

A campanha estará presente em outdoors, meios digitais e filme. Foi também desenvolvido um vídeo do jogador, para que todos os futuros sócios saibam quem estão a “comprar”. De acordo com o site do clube, o passe do jogador tem neste momento 9.351 donos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Negócios +M
Nos lidera investimento publicitário em setembro

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, o Ediclube mantém-se como o maior anunciante. OMD e VML lideram entre as agências de meios e criativas. 

Rafael Ascensão,

+M
Meo Empresas lança campanha dedicada à cibersegurança

O objetivo da campanha assinada pela Dentsu passa por dar a conhecer os benefícios e a abrangência da oferta, "convidando as empresas a fortalecerem a sua proteção digital com a marca".

+ M,

Marketing
Universo assinala 10 anos com rebranding e novo cartão

Mais vantagens no cartão e um rebranding que pretende "atualizar a identidade e o discurso da marca. Joana Ramos, diretora de Comunicação e Marca do Universo, explica a estratégia.

Carla Borges Ferreira,