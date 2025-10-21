Volkswagen e estúdios da Disney unidos em parceria a propósito da estreia de “Zootopia 2”

Com a parceria, a Volkswagen transforma-se em ‘Wolfswagen’ em “Zootopia 2", numa integração que inclui três veículos animados inspirados em modelos elétricos da marca.

A Volkswagen e os Walt Disney Animation Studios juntaram-se numa colaboração a propósito da estreia de “Zootopia 2”, que chega aos cinemas a 27 de novembro.

Antecipando a estreia do filme de animação nos cinemas, a Volkswagen já lançou um filme. O spot, que será exibido a nível global nos cinemas, na televisão e nas redes sociais, “aumenta a expectativa em torno da nova aventura animada e apresenta os modelos Volkswagen com um visual ‘Zootropificado’, em linha com o universo do filme”, incluindo ainda a nova música de Gazelle (Shakira), refere-se em nota de imprensa.

Além disso, através desta parceria, a Volkswagen transforma-se em ‘Wolfswagen’, numa integração nos filmes que inclui três veículos animados personalizados inspirados nos modelos 100% elétricos da Volkswagen (ID.3, ID.4 e ID.7 Tourer).

“A cooperação desempenha um papel fundamental na implementação eficaz de uma narrativa emocional para a marca Volkswagen e na conquista de novos grupos de clientes. ‘Zootopia 2’ mostra como é importante questionar preconceitos e explorar novos caminhos em conjunto, de forma divertida — valores que também fazem parte do ADN da Volkswagen. Estamos entusiasmados por colaborar com os Walt Disney Animation Studios para ‘Zootropificar’ a nossa marca no filme de uma forma perfeitamente divertida“, diz Christine Wolburg, chief brand officer da Volkswagen, citada em comunicado.

A Volkswagen já colaborou com os The Walt Disney Studios noutras ocasiões, incluindo parcerias com a série Star Wars “Obi-Wan Kenobi” e com a Marvel Studios no filme “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, como parte do lançamento do modelo ID. Buzz no mercado.