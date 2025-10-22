5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o ECO debate a reforma da lei do trabalho, com a participação da ministra Maria do Rosário Palma Ramalho, acontece mais um Conselho de Ministros e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) presta contas no Parlamento. Vários especialistas de renome mundial participam no Digital Summit 2025. Já lá fora, o ministro da Presidência participa no fórum “Step Up Now” em torno da reindustrialização e transição energética na Península Ibérica.

Nova lei do trabalho em debate no ECO

Numa iniciativa do ECO, um conjunto de decisores, empresários, sindicalistas e especialistas analisam a reforma da lei do trabalho e refletem sobre o futuro do mercado laboral. Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, preside à abertura da conferência no Estúdio ECO, em Lisboa. Participam também o presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, e o líder da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro. Em debate estarão temas como a “Flexibilidade ou precariedade? As mudanças nos contratos de trabalho” e “Despedimentos: facilitar ou equilibrar?”.

ERSE apresenta contas no Parlamento

A Entidade Regulado​ra dos Serviços Energéticos (ERSE) é ouvida no Parlamento a propósito do relatório de atividades e contas de 2024, e do relatório anual sobre os mercados de eletricidade e gás natural.

IA em debate no Digital Summit 2025

O impacto da Inteligência Artificial e da revolução digital na economia vai estar em destaque no Digital Summit 2025, que acontece esta quarta e quinta-feira, no Centro de Congressos de Lisboa. O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, encerra o evento que reúne mais de uma centena de oradores nacionais e internacionais. Entre os participantes constam Nils Olaya Fonstad, investigador do MIT, e Sara Sabry, astronauta engenheira e fundadora do Deep Space Initiative.

Como estão os preços das casas

Nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela os preços da habitação ao nível local referentes ao segundo trimestre deste ano depois de o mercado imobiliário nacional ter registado um recorde nos primeiros três meses de 2025. A Grande Lisboa continuava a liderar os preços mais elevados. Já o Banco de Portugal (BPStat) divulga um conjunto de indicadores económicos: a dívida direta do Estado referente a setembro, a dívida das Administrações Públicas e dados sobre o financiamento das Administrações Públicas de agosto. Estes dois últimos reportam-se ao mês de agosto.

Ministro da Presidência no Fórum “Step Up Now”

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, participa no fórum “Step Up Now”, em Madrid (Espanha), subordinado à temática “Ações para liderar a reindustrialização e a transição energética na Península Ibérica. Esta iniciativa é organizada pela Iniciativa Ibérica para a Indústria e a Transição Energética (IETI), liderada pela McKinsey e por empresas espanholas e portuguesas, como ACS, EDP, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol e Técnicas Reunidas.