A digitalização, a sustentabilidade e a conformidade aceleram a procura por auditores por parte das empresas espanholas

De acordo com os dados analisados pelo Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, o setor de auditoria vive um momento de crescimento sustentado, com uma faturação global de mais de 980 milhões de euros e mais de 41.000 empregos em 2024, uma dinâmica positiva que poderia acelerar com a incorporação de novos perfis derivados do boom da digitalização, da integração da sustentabilidade nas estratégias empresariais e da conformidade.

Indica que o setor da auditoria vive um momento decisivo marcado pela sua crescente relevância numa sociedade que exige que as empresas não só revisem as contas dos balanços financeiros, mas também demonstrem a sua responsabilidade social e compromisso ambiental.

Num contexto de plena transformação digital, com a irrupção de tecnologias como a inteligência artificial, ele aponta que a profissão enfrenta o desafio de lidar com a demanda por mais auditores, melhor formados e com perfis cada vez mais especializados para responder às novas exigências do quadro regulatório empresarial.

A análise do Instituto Coordenadas aponta que o aumento da procura por auditores é impulsionado pela necessidade de responder, por um lado, a uma renovação geracional de uma profissão com uma média de idade de 57 anos e, por outro lado, também às mudanças digitais e exigências do quadro regulatório em matéria de auditoria não financeira, que se prevê que se intensifiquem nos próximos anos. As empresas procuram profissionais capazes de analisar grandes volumes de dados, antecipar riscos e avaliar o seu impacto social, ambiental e de conformidade com uma visão integral do negócio.

Como salienta Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente do Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, «para além do controlo financeiro, a auditoria consolidou-se como um pilar da confiança entre empresas, cidadãos e Estado, onde a transparência e a responsabilidade social nas organizações estão a ganhar presença, gerando um forte crescimento na procura de auditores qualificados, que se intensificará nos próximos anos».

Se há algumas décadas os auditores provinham exclusivamente dos estudos de economia e administração de empresas, o novo contexto abre grandes oportunidades de trabalho para licenciados em áreas como engenharia, big data, desenvolvedores de IA, especialistas em cibersegurança, RSE e gestão da sustentabilidade, o que implicará uma procura por talentos mais diversificados e multidisciplinares, de acordo com o Instituto Coordenadas.

OPORTUNIDADES DE EMPREGO

Os relatórios consultados pelo Instituto Coordenadas apontam para um forte crescimento global do emprego tecnológico nos próximos anos, com destaque especial para os perfis em programação, análise de dados e cibersegurança. De acordo com a leitura feita pelo Instituto de estudos como Trabalhar em 2033 da PwC, as TIC poderiam gerar um aumento do emprego próximo de 37% para esse horizonte temporal e o setor de auditoria será uma das áreas com maior procura por esse talento.

As empresas de auditoria já estão a implementar a Inteligência Artificial para automatizar processos, realizar análises massivas de dados e identificar riscos e anomalias em tempo real, melhorando o rigor e a qualidade que são as suas marcas registadas. Esta digitalização, aponta o Instituto Coordenadas, está a criar novas oportunidades de emprego para perfis tecnológicos, ao mesmo tempo que amplia a necessidade de auditores especializados em sistemas de cibersegurança.

O aumento da informação ESG — ambiental, social e de governança — especialmente em sociedades cotadas, mas não só, impulsionou a necessidade de auditores com conhecimentos em sustentabilidade, uma alavanca de crescimento para o mercado de trabalho. Concretamente, o Instituto Coordenadas lembra que mudanças legislativas como a Diretiva Europeia de Informação de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) também estão a transformar o âmbito da auditoria, incorporando a verificação dos relatórios de sustentabilidade como parte das suas responsabilidades, impulsionando a procura por especialistas em sustentabilidade dentro das empresas de auditoria e das próprias empresas que são, por definição, transversais.

ATRAÇÃO DE TALENTOS

Um dos grandes desafios, de acordo com os dados analisados pelo Instituto Coordenadas, será corrigir o atual desequilíbrio entre a oferta e a procura de talentos. As vagas qualificadas nas áreas de TIC são difíceis de preencher — apenas uma em cada quatro empresas consegue preencher essas vagas em menos de três meses — e o déficit de especialistas em tecnologia persiste, uma situação que o Instituto Coordenadas considera um obstáculo ao crescimento empresarial e que também afeta o setor de auditoria, com o agravante de ser um setor ainda pouco considerado por engenheiros de computação e outros especialistas em TIC: «É importante que se estabeleçam sinergias entre universidades, associações profissionais e empresas para aproximar esses perfis técnicos exigidos pela auditoria e transmitir aos jovens talentos a mensagem de que a auditoria oferece uma oportunidade de trabalho de sucesso», afirma Lambás.

«É também conveniente que o setor trabalhe para atrair talentos especializados em sustentabilidade, jovens que possam ver na auditoria um setor onde desenvolver uma profissão com sentido social, uma vez que contribui para a transparência da responsabilidade social das empresas e é uma garantia contra práticas como o greenwashing», indica.

O Instituto Coordenadas destaca que a auditoria oferece uma das melhores portas de entrada para o mundo empresarial. É uma profissão que combina rigor técnico com visão global, espírito crítico, independência e compromisso ético. A sua evolução para áreas como a sustentabilidade ou a inteligência de dados abre uma oportunidade única para as novas gerações, que podem encontrar nela um espaço onde a tecnologia e o propósito social convergem. Uma demanda que as universidades deveriam ser capazes de atender.