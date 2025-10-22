Agendamentos para vistos de trabalho em Portugal cancelados a partir de quinta-feira
Os postos consulares portugueses ou os centros de pedidos de visto dos prestadores de serviços externos não poderão aceitar pedidos de visto para procura de trabalho a partir de quinta-feira.
Todos os agendamentos para apresentação de visto para procura de trabalho em Portugal a partir de quinta-feira serão cancelados, uma vez que estes serão substituídos por vistos para procura de trabalho qualificado, anunciou esta quarta-feira o Governo.
Segundo uma nota do gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na sequência destas alteração, os postos consulares portugueses ou os centros de pedidos de visto dos prestadores de serviços externos (VFS Global/BLS International/TLScontact) não poderão aceitar pedidos de visto para procura de trabalho.
“Em lugar do visto para procura de trabalho, passará a existir o visto para procura de trabalho qualificado”, mas os pedidos de visto para procura de trabalho qualificado apenas poderão ser apresentados quando “a nova tipologia for objeto da necessária regulamentação, em linha com o disposto na nova Lei de Estrangeiros”.
A Lei n.º 61/2025, de 22 de outubro de 2025, que aprovou a Lei de Estrangeiros e inclui estas alterações, foi publicada esta quinta-feira em Diário da República.
