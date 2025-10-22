Amazon apresenta a sua lista anual dos brinquedos mais desejados para o Natal

A Amazon apresentou a sua lista anual dos brinquedos mais desejados para o Natal, que oferece mais de dois milhões de produtos para «todas as idades, gostos e orçamentos».

A empresa dá assim início à época natalícia, preparando a sua Loja de Brinquedos e apresentando a lista anual dos brinquedos mais desejados para este Natal, com brinquedos em voga de diferentes categorias.

Inclui jogos educativos que estimulam a curiosidade, a criatividade e a aprendizagem das crianças, como o brinquedo de construção Sky Trails da Playmobil e o Kit Ovo de Dinossauro da Jurassic World da MGA».

Além disso, a empresa destaca os brinquedos «que estimulam o pensamento espacial e a resolução de problemas, como o robô para montar e brincar com a aplicação da Clementoni ou o Rinoceronte da LEGO Creator. Também aqueles que convidam a imitar o mundo real e a desenvolver a imaginação, como o Nenuco cozinheiro mágico da Famosa ou o carro de brincar Mercedes-Benz da Mattel; ou o jogo de cartas Uno Flip Extreme da Mattel, para se divertir em família. Sem esquecer as propostas interativas e digitais, como a consola de jogos portátil em forma de Stitch da Lexibook, o robô tartaruga aquático da Zuru ou o novo Furby Dj da Hasbro com música e luzes.

Na Amazon, o nosso objetivo é facilitar a vida dos nossos clientes. É por isso que estamos felizes em apresentar, mais um ano, a nossa lista dos brinquedos mais desejados para o Natal, com a qual temos a certeza de que ajudaremos os nossos clientes a acertar nos presentes para estas festas. A lista, que foi selecionada por especialistas da Amazon e inspirada nas palavras-chave dos brinquedos mais procurados pelos nossos clientes, inclui produtos que foram avaliados com 4 estrelas ou mais”, afirmou Ana Herrero, responsável pela comunicação da Amazon Espanha.

Por ocasião do lançamento desta lista, os clientes da Amazon poderão poupar 10% na compra dos brinquedos da lista, de 22 a 28 de outubro. Além disso, os clientes Prime desfrutam de envios rápidos e gratuitos.

Estes são os brinquedos que integram a lista da Amazon dos mais desejados deste ano: Consola de jogos portátil Stitch da Lexibook, Brinquedo de construção Sky Trails da Playmobil, Carro de exposição Mercedes-Benz da Matte, Rinoceronte para montar da Lego, Peluche interativo Furby com música, luzes e jogos da Hasbro, Robô para montar e brincar da Clementoni, Robô tartaruga aquático da Zuru, Jogo de cartas Uno Flip Extreme da Mattel, Boneco Nenuco cozinheiro mágico da Famosa e Kit ovo de dinossauro Jurassic World da MGA.