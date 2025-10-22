AP Institute e Universidade Nebrija lançam o primeiro Mestrado Executivo em Assuntos Públicos
O ministro da Transformação Digital e da Função Pública, Óscar López, inaugurou oficialmente o primeiro Mestrado Executivo em Assuntos Públicos de Espanha.
O novo programa académico visa profissionalizar o lobby e fortalecer a cultura de transparência e integridade na relação entre instituições, empresas e sociedade civil. Durante a inauguração, López ministrou uma aula magistral sobre a futura Lei de Transparência e Integridade das Atividades dos Grupos de Interesse, destacando que se trata da «primeira lei estadual que regulamentará o lobby na Espanha, elaborada em conjunto com a sociedade civil para garantir um exercício legítimo e transparente da influência política».
O evento contou com as intervenções de Joan Navarro, presidente do AP Institute, e Montserrat Gomendio, reitora da Universidade Nebrija, que sublinharam a importância da formação especializada e da regulamentação ética como pilares do novo modelo de governação pública.
O programa, que inicia a sua primeira edição com 100% das vagas preenchidas, reúne executivos, consultores, responsáveis públicos e líderes de opinião em torno de um projeto que busca consolidar os assuntos públicos como disciplina estratégica em empresas e instituições.
Após a inauguração, um coquetel institucional reuniu representantes do meio empresarial, académico e social, com a participação de parceiros de entidades como Google, Uber, Acción contra el Hambre, Círculo de Empresarios, Lideremos e Associação Espanhola Contra o Cancro, entre outras.
Eles apontaram que a futura Lei de Transparência e Integridade, cujo processo parlamentar começou em junho, representará um avanço histórico na regulamentação do lobby e da governança pública na Espanha, alinhando o país com os padrões europeus e reforçando a confiança dos cidadãos nas instituições.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
AP Institute e Universidade Nebrija lançam o primeiro Mestrado Executivo em Assuntos Públicos
{{ noCommentsLabel }}