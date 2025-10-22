AP Institute e Universidade Nebrija lançam o primeiro Mestrado Executivo em Assuntos Públicos

O novo programa académico visa profissionalizar o lobby e fortalecer a cultura de transparência e integridade na relação entre instituições, empresas e sociedade civil. Durante a inauguração, López ministrou uma aula magistral sobre a futura Lei de Transparência e Integridade das Atividades dos Grupos de Interesse, destacando que se trata da «primeira lei estadual que regulamentará o lobby na Espanha, elaborada em conjunto com a sociedade civil para garantir um exercício legítimo e transparente da influência política».

O evento contou com as intervenções de Joan Navarro, presidente do AP Institute, e Montserrat Gomendio, reitora da Universidade Nebrija, que sublinharam a importância da formação especializada e da regulamentação ética como pilares do novo modelo de governação pública.

O programa, que inicia a sua primeira edição com 100% das vagas preenchidas, reúne executivos, consultores, responsáveis públicos e líderes de opinião em torno de um projeto que busca consolidar os assuntos públicos como disciplina estratégica em empresas e instituições.

Após a inauguração, um coquetel institucional reuniu representantes do meio empresarial, académico e social, com a participação de parceiros de entidades como Google, Uber, Acción contra el Hambre, Círculo de Empresarios, Lideremos e Associação Espanhola Contra o Cancro, entre outras.

Eles apontaram que a futura Lei de Transparência e Integridade, cujo processo parlamentar começou em junho, representará um avanço histórico na regulamentação do lobby e da governança pública na Espanha, alinhando o país com os padrões europeus e reforçando a confiança dos cidadãos nas instituições.